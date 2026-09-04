백석예술대학교 미래융합인재학부 경찰경호학과, 경찰공무원시험 2명, 소방공무원시험 1명 합격생 배출

세줄 요약 경찰경호학과, 경찰 2명·소방 1명 합격생 배출

편입·졸업 후 도전·기초 부족 등 각기 다른 준비 과정

교수진 격려와 반복 학습, 포기하지 않는 태도 강조

이미지 확대 백석문화대 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백석예술대학교 경찰경호학과가 2026년도 제1차 경찰시험에서 합격생 2명을 배출하고, 소방공무원 시험에서도 합격자 1명을 배출했다. 치열한 경쟁 속에서도 이들은 “포기하지 않으면 합격한다”는 생각으로 열심히 공부한 결과 합격을 이뤄냈다고 입을 모았다.지방 소재 대학에서 중도 합류해 백석예술대학교에 둥지를 튼 임준혁 학생은, 입학 후 1년 반이라는 짧은 기간 동안 수업 수강과 시험 준비를 치열하게 병행하며 합격의 결실을 맺었다. 서울에서의 고된 자취 생활과 학업을 홀로 감당해야 했던 수험 기간은 물리적·심적으로 녹록지 않은 시간이었다. 그러나 학교생활의 호흡을 놓지 않고 끝까지 페이스를 유지한 끝에 최종 합격이라는 목표를 이뤄냈다. 그는 이 과정에서 지칠 때마다 손을 내밀어 준 교수들의 따뜻한 관심과 아낌없는 격려가 가장 큰 원동력이 되었다고 소회를 밝혔다.장원용 학생은 21학번으로 졸업생이지만 먼저 합격한 친구들을 보면서 조급하기도 했고 외로움과 공허함도 있었지만, 자신과의 싸움을 이어가며 합격을 이루어냈다.경찰경호학과에서 수업을 들으며 경찰이라는 직업에 대한 이해를 넓혔다. 군 복무 중 한국사를 취득하고 경찰영어 수업을 통해 지텔프를 준비했으며, 무도수업을 통해 유도 1단을 취득하는 등 대학에서 할 수 있는 준비를 차근차근 이어갔다.두 학생 모두 “안일하게 생각하지 말고 겁먹지 말자”며 “부족하면 교수님들과 상의해서 도움을 받고 격려를 통해 자신감을 가지자”고 후배들에게 조언했다.소방공무원 합격자인 송우영 학생은 “기초가 부족해도 다시 시작하면 된다”는 각오로 공부했다.송우영 학생이 후배들에게 전하는 조언은 단호하다. 소방학개론의 기초가 다소 부족했음에도 기출문제를 완벽에 가까울 정도로 반복 숙달했으며, 아는 것에서 멈추지 않고 실전 문제 해결 능력을 철저히 검증해야 한다고 강조했다. 무엇보다 막연한 불안감에 흔들리지 말고 끝까지 완주한다면 반드시 합격의 문을 뜷을 수 있다는 확고한 믿음을 당부했다.합격생들의 응원 메시지는 “겁먹지 말고 포기하지 말고 끝까지 하자. 공부한 만큼 실력이 쌓이고 끝까지 노력한 사람은 반드시 합격의 기회가 찾아온다”는 것이다.이들은 경찰관과 소방관이 현장에서 국민의 안전을 지켜내는 일이 무엇보다 보람찬 직업임을 강조하며, 다가오는 2학기에도 후배들의 생생한 합격 수기가 이어지기를 기대한다고 입을 모았다.류정임 리포터