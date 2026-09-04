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방과 후 프로그램 교육 품질↑…서정대, ‘강사 역량 강화 연수’ 실시

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안승순 기자
수정 2026-09-04 09:14
입력 2026-09-04 09:14
세줄 요약
  • 서정대, 초등 방과 후 강사 연수 실시
  • 기본 소양·수업 운영·학생 지도 역량 강화
  • 현장 사례 공유, 교육 품질 관리 계획
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서정대가 실시한 ‘2026년 초등학교 방과후 프로그램 공급사업 강사 역량 강화 연수’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 서정대 제공
서정대가 실시한 ‘2026년 초등학교 방과후 프로그램 공급사업 강사 역량 강화 연수’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 서정대 제공


경기 양주 서정대학교가 초등학교 방과 후 프로그램의 교육 품질을 높이고 현장에 필요한 전문 강사를 양성하기 위해 지난 8월 19일과 20일 동두천 슈베르트에서 ‘2026년 초등학교 방과후 프로그램 공급사업 강사 역량 강화 연수’를 실시했다.

연수에는 현재 방과 후 프로그램에 참여하고 있는 강사와 방과 후 교육 분야에서 활동을 희망하는 예비 강사들이 참여한 가운데 방과 후 교육 현장에 대한 이해를 바탕으로 ▲방과 후 강사가 갖춰야 할 기본 소양 ▲수업 운영 역량 ▲학생 지도 방법 ▲교육 현장에서 요구되는 실무 역량 등 실제 수업에 적용할 수 있는 내용으로 진행됐다.

특히 다양한 교육 사례와 강사들의 현장 경험을 공유하면서 학교와 학생의 특성에 따라 발생할 수 있는 상황에 효과적으로 대응하고 수업의 완성도를 높이는 데 중점을 뒀다.

서정대는 일회성 연수에 그치지 않고 방과 후 프로그램의 교육 품질을 지속적으로 관리하기 위한 과정으로 이어갈 계획이다.

양영희 서정대 총장은 “방과 후 교육은 학생들이 정규 수업에서 접하기 어려운 다양한 경험을 통해 자신의 관심과 가능성을 발견할 수 있는 또 하나의 교육 현장”이라며 “프로그램을 공급하는 데 그치지 않고 강사 교육과 현장 모니터링, 의견 수렴까지 체계적으로 연계해 학생들이 믿고 참여할 수 있는 질 높은 방과 후 교육 환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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