‘서울대 10개 만들기’ 부산대·전남대·충남대 선정…5년간 5000억씩 지원

교육부, 국가대표 거점국립대 3곳 확정

브랜드 단과대·AI 거점대학·공유대학 패키지

지역균형발전 핵심 성장엔진 역할 기대

이미지 확대 거점국립대 패키지 지원대학 선정 결과 발표하는 최교진 교육부 장관 최교진 교육부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 부산대, 충남대, 전남대를 거점국립대 패키지 지원대학으로 선정했다고 발표하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

세줄 요약 부산대·전남대·충남대, 첫 지원대상 선정

5년간 각 5000억원 안팎 재정지원 예정

지역산업 연계 교육·연구 혁신 추진

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부산대와 전남대, 충남대 등 3개 국립대가 이재명 정부의 대표 고등교육 공약인 ‘서울대 10개 만들기’ 사업의 첫 지원 대상으로 선정됐다. 이들 대학은 향후 5년 동안 각각 5000억원 정도의 재정 지원을 받으며 지역 성장산업과 연계한 교육·연구 혁신에 나선다.최교진 교육부 장관은 1일 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 2026년 거점국립대 패키지 지원 대학으로 부산대와 전남대, 충남대 3곳을 최종 선정했다고 밝혔다. 이는 지역 거점국립대를 지역 성장의 핵심 거점으로 육성해 우수 인재들이 지역에 모이고 정주하는 선순환 구조를 구축하기 위한 방안이다.선정된 3개 대학에는 ▲브랜드 단과대·융합연구원(400억원) ▲인공지능(AI) 거점대학(100억원) ▲5극3특 공유대학 사업(200억원)이 패키지 형태로 지원된다. 3가지 분야를 합해 연간 약 700억원 규모의 예산이 투입되며, 일반재정지원 200~300억원을 포함하면 대학당 최대 연간 1000억원이 투입될 전망이다. 이번 선정 대상에서 제외된 9개교 역시 5극3특 공유대학 사업으로 100억원, 일반재정지원 200~300억원을 지원받는다. 선정 여부에 따라 지원액은 600억원 정도 차이나는 셈이다.내년부터는 3개교에 첨단분야 혁신융합대학사업(COSS) 명목의 지원금 100억원도 추가 지급된다. 교육부 관계자는 “기존 지원금과 추가 지원금을 합해 3개교에 지원되는 내년도 지원금은 2140억원 수준”이라면서 “전체 예산 증액 상황에 따라서 지원액이 변동될 수 있다”고 설명했다. 이를 감안하면 교육부가 2030년까지 5년간 3개 대학에 추가로 투입하는 총 예산은 2조 7000억원+알파(α)가 될 전망이다.우선 부산대는 조선해양·기계시스템·항공우주 분야를 아우르는 ‘혁신제조융합대학’을 신설하고, LG전자·한화 계열사 등과의 계약학과 운영 등을 청사진으로 제시했다. 이를 통해 세계 100위 내 단과대학으로 육성하겠다는 목표다. 또한 학부 424명, 대학원 270명 규모의 국내 최대 AI 대학을 신설하고, 양산캠퍼스를 산업 AI 전환(AX) 연구캠퍼스로 조성할 계획이다.전남대는 첨단반도체와 미래에너지 분야를 중심으로 ‘첨단융합대학’을 신설할 계획이다. 삼성과 한국전력 등 기업과 공동연구 체계를 확대하고, AI·AX 인재 4655명을 양성하겠다는 목표를 내세웠다. 서남권 27개 대학이 참여하는 공유대학을 통해 공동팹과 클린룸을 활용한 실전형 교육도 추진한다.충남대는 ‘넥서스(NEXUS) 과학기술대학’을 설립하고, 한국과학기술원(KAIST)·선도기업(앵커기업)과 공동 교육과정을 운영한다. 네이버클라우드 AI 공동연구소를 설립하고, AI 대학과 AX 융합교육을 확대해 연간 500명의 AI 융합인재를 양성할 계획이다.최 장관은 “국립대학이 ‘국가균형성장 달성’ 임무를 달성할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.김가현 기자