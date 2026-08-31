경기도교육청, RAS 우수 운영교 1호로 ‘성남 화원초’ 지정

세줄 요약 성남 화원초, RAS 우수 운영교 1호 지정

폰 프리·스쿨런·음악회 등 실천 사례 공유

우수 학생 실리콘밸리 견학 기회 검토

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 31일 RAS 우수 운영교 1호로 지정한 성남 하원초등학교에서 ‘라스인성키움 특별위원회와 함께하는 손잡고 RAS ON!’ 행사에서 발언하고 있다. 경기도교육청 제공

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경기도교육청이 31일 RAS 우수 운영교 1호로 지정한 성남 하원초등학교에서 ‘라스인성키움 특별위원회와 함께하는 손잡고 RAS ON!’ 행사를 열었다.이날 행사에서는 ▲학부모·학생자치회 폰 프리 실천 약속 공유 ▲교육공동체가 함께 달리는 ‘오아시스 스쿨런’ ▲성남시 하원돌봄센터 학생들의 하원아트홀 등굣길 음악회 ▲국제교류 그림책 만들기·교사 개발 편독 방지 독서 앱·학부모 독서 동아리 사례 공유 등이 진행됐다.‘오아시스 스쿨런’은 교사가 직접 개발한 달리기 누적 관리 시스템을 활용해 학생들이 자신의 기록을 지속적으로 관리하며 스포츠 활동을 이어가는 프로그램으로 이날 누적 42.195km를 완주한 학생들에게 메달을 수여하며 꾸준한 실천과 성장의 의미를 함께 나눴다.등굣길 음악회에서는 가수 윤형주와 학생들이 함께 노래하며 음악으로 소통하고, 도서관에서는 시인 안도현과 만남의 시간을 가지며 학교의 일상에 문학과 음악, 예술이 스며드는 시간을 가졌다.안민석 교육감은 “학교의 좋은 RAS 실천이 한 학교에 머무르지 않고 경기교육 전체로 확산되어 경기도 모든 학교가 RAS 우수교가 될 수 있도록 학교와 교육청, 지역이 함께 노력하겠다”며 “RAS 우수 학생을 선발해 실리콘밸리 견학의 기회를 주겠다”고 말했다.도교육청은 독서·예술문화·스포츠 및 교육 분야 현장 전문가로 ‘라스인성키움 특별위원회’를 구성해 RAS 교육이 일회성 사업이 아닌 일상과 교육과정에 지속적으로 자리 잡을 수 있도록 우수 학교, 우수 학생 선발 기준 마련 등 정책 제안과 현장 협력을 이어갈 계획이다.안승순 기자