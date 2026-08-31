백석예술대학교 연기과, 제21회 거창세계대학연극제 ‘로미오와 줄리엣’ 동상·연기상 수상

이미지 확대 사진=백석예대 제공

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백석예술대학교 연기과 2학년 재학생들이 제21회 거창세계대학연극제 본선에 참가해 ‘로미오와 줄리엣’으로 동상을 수상했다.이번 작품은 1, 2학년 재학생들이 함께 준비했으며, 박성영 학생이 학생 연출을 맡아 작품을 이끌었다. 학생들은 배우와 스태프로서 각자의 역할에 최선을 다하며 완성도 높은 무대를 선보였다.특히 배서영 학생은 작품 속에서 깊이 있는 섬세한 열연으로 연기상을 거머쥐는 쾌거를 이뤘다.이번 수상은 백석예술대학교 연기과만의 실전 위주 교육 시스템과 학생들의 뜨거운 열정이 시너지를 낸 결과로, 2학년 재학생들의 뛰어난 무대 역량과 창조적 잠재력을 증명하는 뜻깊은 계기가 됐다.류정임 리포터