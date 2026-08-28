경기교육청, 전국 첫 ‘교사 행정업무 제로(ZERO) 시범교육지원청’ 4곳 선정

세줄 요약 전국 최초 교사 행정업무 제로 시범교육지원청 선정

안산·양평·평택·포천교육지원청과 협약 체결

학교 지원 집중, 교사 교육활동 전념 체계 구축

이미지 확대 경기도교육청과 4개 시범교육지원청(안산교육지원청, 양평교육지원청, 평택교육지원청, 포천교육지원청)은 28일 경기도교육청에서 ‘교사 행정업무 제로(ZERO)’를 위한 협약을 체결했다. 경기도교육청 제공

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교사는 교육 활동, 교육지원청은 학교 지원 집중경기도교육청이 전국 최초로 ‘교사 행정업무 제로(ZERO) 시범교육지원청’ 4곳을 선정했다.경기도교육청과 4개 시범교육지원청(안산교육지원청, 양평교육지원청, 평택교육지원청, 포천교육지원청)은 28일 경기도교육청 남부청사에서 ‘교사 행정업무 제로(ZERO)’를 위한 협약을 체결했다.협약에 따라 기존의 단순한 업무 경감이나 업무 분장 조정의 한계를 넘어, 교육지원청이 주도하는 ‘교사 행정업무 제로(ZERO)’ 모델을 구축해 나간다.시범교육지원청은 지역의 특성을 분석해 교사 행정업무 제로화를 위한 자체 계획을 수립하고, 직접 학교 현장의 업무를 발굴·분석해 실질적인 개선을 추진한다.이를 위해 ▲업무 재구조화 ▲간소화 ▲자동화 ▲행정교사제 등 새로운 제도를 도입해 교사가 체감하는 행정업무 부담을 획기적으로 줄이고, 학교가 교육 활동에 전념할 수 있도록 지원 체제를 구축해 나갈 계획이다.도교육청은 4개 시범교육지원청의 검증된 성과와 실천 모델을 발굴·표준화한 뒤 25개 전 교육지원청으로 확산할 방침이다.안민석 교육감은 “도교육청의 대원칙과 방향을 바탕으로 각 지역교육지원청 교육장이 현장 전문가로서 역할을 충실히 수행해 주시길 바란다”며 “4개 시범교육지원청의 선도적 운영을 바탕으로 향후 모든 교육지원청이 지역의 특성에 맞는 교사 행정업무 제로(ZERO)화를 적극 추진할 수 있기를 기대한다”고 말했다.안승순 기자