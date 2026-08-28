‘과학·로봇 AI 영재교육’…경기교육청, 안산 한양대 에리카 공식 승인

세줄 요약 경기교육청, 한양대 에리카 영재교육원 공식 승인

내년 3월 개원 목표, 초5~중2 8개 학급 운영

한양대 교수진 참여, 지역 영재교육 기반 확대

이미지 확대 이민근 안산시장(가운데)이 이기정(오른쪽) 한양대 ERICA 총장, 이흥업 안산인재육성재단 대표이사와 2025년 5월 14일 한양대학교 ERICA 본관 컨퍼런스홀에서 영재교육기관 설립 업무협약식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 안산시 제공

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경기 안산시는 한양대 에리카 부설 영재교육원 설립 사업이 경기도교육청으로부터 공식 승인을 받았다고 28일 밝혔다.영재교육원은 민간이 운영하는 일반 영재교육센터와 달리, 영재교육진흥법에 따라 교육 당국이나 대학이 주도해 운영하는 정식 교육기관이다.승인을 받음에 따라 안산시와 한양대 에리카는 내년 3월 교육생 입학을 목표로 영재교육원 세부 운영계획과 교육과정 등을 구체적으로 논의할 계획이다.한양대 에리카 영재교육원은 초등학교 5학년부터 중학교 2학년까지 각 2개 학급씩 총 8개 학급을 운영할 예정이며 각 과정에는 한양대 교수진이 강사로 참여한다.이민근 안산시장은 “영재교육원 설치 승인은 2024년 처음 설립 제안 이후 한양대와 함께 지역 영재교육 기반을 꾸준히 마련해 온 결과”라며 “앞으로도 지역 학생들이 잠재력과 역량을 충분히 발휘하고 미래 사회를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.안승순 기자