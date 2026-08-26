학령인구 1년 새 19만명 줄어…외국인 대학생 첫 30만명 돌파

이주배경 학생은 21만명 넘어

이미지 확대 20일 여름방학을 마치고 개학한 경기 수원시 영통구 영덕초등학교 3학년 교실에서 학생들이 새 학기 교과서를 보여주고 있다. 2026.8.20. 연합뉴스

세줄 요약 유·초·중·고 학생 18만9007명 감소

초등학생 감소폭 최대, 교원 수는 소폭 변화

이주배경학생·외국인 유학생은 증가세

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저출생에 따른 학령인구 감소가 본격화하면서 전국 유·초·중·고교 학생이 1년 만에 19만명 가까이 줄었다. 반면 이주배경학생은 21만명을 넘어섰고, 국내 대학의 외국인 유학생도 사상 첫 30만명을 돌파하는 등 교육 현장의 인구 구성이 빠르게 변화하는 모양새다.교육부와 한국교육개발원은 이 같은 내용의 ‘2026년 교육기본통계 조사 결과’를 26일 발표했다. 교육기본통계는 매년 4월 1일을 기준으로 전국 유치원과 초·중·고교, 대학 등을 조사한 수치다.올해 유·초·중등 전체 학생 수는 536만 2281명으로 지난해 555만 1288명보다 18만 9007명(3.4%) 감소했다. 최근 6년 사이 감소폭이 가장 크다.학교급별로 보면 초등학생은 지난해 234만 5488명에서 올해 221만 9370명으로 12만 6118명(5.4%) 줄었다. 유치원생도 46만 9304명으로 2.5%, 중학생은 133만 8750명으로 2.3%, 고등학생은 127만 9392명으로 1.5% 감소했다.다만 전국 유·초·중·고교는 2만 233개교로 지난해보다 140개교 감소하는 데 그쳤다. 유치원이 7973개원으로 167개 줄어 감소분 대부분을 차지했다. 유·초·중·고 교원 역시 50만 5545명으로 1년 전보다 594명(0.1%) 감소하는 데 그쳤다. 교원 1인당 학생 수는 유치원 8.5명, 초등학교 11.6명, 중학교 11.5명, 고등학교 10.0명으로 모든 학교급에서 전년 대비 감소했다.초·중·고교 이주배경학생은 21만 838명으로 지난해보다 8630명(4.3%) 증가했다. 전체 학생에서 차지하는 비율도 4.0%에서 4.3%로 0.3%포인트 높아졌다. 특히 고교 이주배경학생은 3만 7660명으로 1년 만에 12.0% 증가했다. 부모 출신 국적은 ▲베트남 6만 5247명(30.9%) ▲중국(한국계 제외) 5만 6288명(26.7%) 등이었다.대학 재학생도 증가세다. 전체 고등교육기관 재적학생은 307만 2261명으로 전년보다 5만 5537명(1.8%) 증가했다. 특히 외국인 학생은 30만 7464명으로 지난해보다 5만 4030명(21.3%) 급증했다. 베트남 출신이 9만 6834명(31.5%)으로 가장 많았고 중국 7만 8890명(25.7%), 우즈베키스탄 2만 876명(6.8%) 등의 순이었다. 베트남 출신 유학생이 중국 출신보다 많아진 것은 올해가 처음이다.김가현 기자