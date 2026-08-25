한·중 청소년, 경기대학교 K-PARK서 교류 스포츠로 ‘우정과 화합’ 다져

세줄 요약 한·중 청소년 712명, 풋살 교류 캠프 참가

수교 34주년 맞아 첫 문화·스포츠 행사 개최

경기대 K-PARK서 우정과 상호이해 확대

이미지 확대 한-중수교 34주년 기념해 21일부터 24일까지 경기대 수원캠퍼스 등에서 열린 ‘한-중청소년 풋살 문화교류 캠프’ 참가자와 경기대 관계자 등이 기념 촬영을 하고 있다. 경기대 제공

이미지 확대 21일 ‘2026 한·중 청소년 풋살 문화교류 캠프’에서 내외빈이 시축을 하고 있다. 경기대 제공

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경기대학교 수원캠퍼스 KGU K-PARK와 서울·경기 일원에서 21일부터 24일까지 3박 4일간 ‘2026 한·중 청소년 풋살 문화교류 캠프’가 열렸다.한·중 수교 34주년을 맞아 열린 캠프는 한·중 양국 청소년들이 풋살을 비롯한 스포츠 활동과 다양한 문화 체험을 함께하며 상호 이해를 높이고 미래 세대 간 교류 기반을 확대하기 위해 올해 처음 마련됐다.중국 측 참가자 106명과 한국 측 참가자 572명 등 총 712명이 참여한 가운데 22일 열린 개회식에서 경기학원 손율 이사장은 축사를 통해 “스포츠와 문화 교류를 통해 한·중 청소년들이 서로를 이해하고 우정을 쌓아가는 이번 행사의 의미를 함께 나누자”고 말했다.이번 행사는 한국청소년단체협의회, (사)한국국제문화교류원, 중국국제청년교류중심, 중국 연태시대 외우호협회 등 한·중 관련 기관이 공동 추진하고 경기대와 문화체육관광부, 성평등가족부, 주한중국대사관, 수원특례시, 경기도교육청, 경기도미래세대재단, 아주미디어그룹이 후원했다.김현수 경기대학교 총장 직무대행은 “경기대는 앞으로도 대학이 보유한 교육·문화·스포츠 인프라를 바탕으로 국내외 기관 및 지역사회와 연계한 다양한 국제교류·협력 활동을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.안승순 기자