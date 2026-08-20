세줄 요약
- 윤승용 남서울대 총장 제11대 연임 결정
- 성암학원, 실무교육·산학협력 성과 평가
- UBRC·AI 제조혁신센터 사업 확보
남서울대학교 윤승용 총장이 제11대 총장으로 연임됐다.
20일 남서울대에 따르면 학교법인 성암학원은 최근 법인 이사회를 통해 윤 총장을 제11대 총장으로 재임용 결정했다.
성암학원은 윤 총장이 2018년 제7대 총장으로 취임 후 제8대, 제9대, 제10대 총장을 맡으며 지역 맞춤형 실무교육, 산학협력, 교육과정 혁신, 재정·행정 안정화 등 다양한 분야에서 이룬 성과를 높게 평가했다고 설명했다.
한국일보 워싱턴 특파원과 정치부장 등을 지낸 언론인 출신인 그는 국방홍보원장, 노무현 정부 청와대 홍보수석비서관, 서울특별시 중부기술교육원장 등을 역임했다.
윤 총장은 국내 대학 최초로 캠퍼스 기반 은퇴자 마을 사업인 UBRC 사업에 착수했으며, 총사업비 226억 원 규모의 ‘AI 기반 모빌리티 제조혁신센터’ 구축 사업을 국책 사업으로 확보했다.
천안 이종익 기자
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