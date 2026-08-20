세줄 요약 윤승용 남서울대 총장 제11대 연임 결정

성암학원, 실무교육·산학협력 성과 평가

UBRC·AI 제조혁신센터 사업 확보

이미지 확대 남서울대학교 윤승용 총장. 남서울대 제공

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남서울대학교 윤승용 총장이 제11대 총장으로 연임됐다.20일 남서울대에 따르면 학교법인 성암학원은 최근 법인 이사회를 통해 윤 총장을 제11대 총장으로 재임용 결정했다.성암학원은 윤 총장이 2018년 제7대 총장으로 취임 후 제8대, 제9대, 제10대 총장을 맡으며 지역 맞춤형 실무교육, 산학협력, 교육과정 혁신, 재정·행정 안정화 등 다양한 분야에서 이룬 성과를 높게 평가했다고 설명했다.한국일보 워싱턴 특파원과 정치부장 등을 지낸 언론인 출신인 그는 국방홍보원장, 노무현 정부 청와대 홍보수석비서관, 서울특별시 중부기술교육원장 등을 역임했다.윤 총장은 국내 대학 최초로 캠퍼스 기반 은퇴자 마을 사업인 UBRC 사업에 착수했으며, 총사업비 226억 원 규모의 ‘AI 기반 모빌리티 제조혁신센터’ 구축 사업을 국책 사업으로 확보했다.천안 이종익 기자