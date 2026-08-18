박수현 충남지사 “천안 아동학대 사망, 보호체계 다시 세우겠다”

세줄 요약 천안 아동학대 사망 계기, 보호체계 전면 혁신 발표

AI 기반 조기경보 시스템 구축 및 선제 개입 강화

천안 아동보호전문기관 확충, 우려 가정 정기 방문

이미지 확대 박수현 충남지사가 18일 오전 충남도청에서 열린 실국원장회의에서 발언하고 있다. 도 제공

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박수현 충남도지사가 최근 천안에서 발생한 아동학대 사망 사건과 관련해 ‘참담함’을 표하며, 도내 아동 보호 체계를 혁신하겠다는 뜻을 밝혔다.박 지사는 18일 제3차 실국원장회의를 통해 “2024년 기준 충남의 아동은 30만 명이고, 아동학대는 1242건이 발생했다”며 “숫자 너머에 있을 아이들의 고통과 눈물에 가슴이 저린다”고 말했다.이어 “이번 사건을 계기로 ‘신고를 기다리는 행정’이 아닌 ‘신호를 먼저 찾는 행정’으로 바꿔 나아갈 것”이라며 “인공지능(AI) 기반 아동학대 조기 경보 시스템을 구축하겠다”고 강조했다.그러면서 “천안에 아동보호전문기관 1곳을 확충하고, 아동학대 우려 가정에 대한 월 1회 정기 방문을 통해 ‘선제적 개입’에 나서겠다”고 했다.천안의 한 교회에서 생활하던 11세 아동은 지난 5일 8시 50분쯤 고열·의식 저하 증상을 보인 뒤 병원으로 이송됐지만 3시간여 만에 사망했다.병원 측은 당시 고열과 탈진 증세를 보인 아동 몸에서 학대를 의심할 만한 정황을 발견하고 경찰에 신고했다.경찰은 숨진 아동의 상처 등을 토대로 전날 해당 교회 60대 목사와 외조모를 각각 아동학대치사 등의 혐의로 구속 수사 중이다.천안 이종익 기자