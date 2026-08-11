경기도교육청, ‘학교 탄소중립 실현 및 기후 위기 대응·에너지전환 교육’ 선언

세줄 요약 경기도교육청-도민행동, 탄소중립 교육 협약 체결

계획 수립·이행·평가 체계 구축과 지원 약속

기후위기 대응·에너지전환 교육 확산 추진

이미지 확대 경기도교육청(교육감 안민석, 오른쪽)이 10일 경기 3030 실현 100만 도민행동(상임대표 안명균)과 ‘학교 탄소중립 실현 및 기후 위기 대응·에너지전환 교육 협력 업무협약’을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공

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경기도교육청이 10일 경기 3030 실현 100만 도민행동(상임대표 안명균)과 ‘학교 탄소중립 실현 및 기후 위기 대응·에너지전환 교육 협력 업무협약’을 체결했다.주요 협력 사항은 학교 탄소중립 계획 수립·이행·평가 체계 구축·지원, 교육과정 연계한 기후 위기 대응·에너지전환 교육 활성화, 학교 에너지전환·탄소중립 추진, 학교 탄소중립 거버넌스 구축과 실천 문화 확산 등 4개 분야다.도교육청은 협약을 계기로 학교 탄소중립 실천이 일회성 활동에 그치지 않도록 계획 수립에서 이행·평가까지의 체계 구축과 교육과정과 연계한 기후·에너지 교육으로 학생들이 기후 위기 대응 역량을 갖춘 시민으로 성장하도록 지원할 계획이다.경기 3030 실현 100만 도민 행동 도민 사회의 경험과 역량을 바탕으로 학교 탄소중립 실천과 에너지전환 교육 활동을 지원하고 학교·지역사회가 협력하는 실천 문화 확산에 협력한다.안민석 교육감은 “오늘 협약은 학교 탄소중립 교육 대전환의 시작이다”면서 “학교 특성에 맞는 탄소중립 실천을 경기교육 전반으로 확산하겠다”고 밝혔다.이어 “탄소중립은 교육청의 의지만으로 이룰 수 없다. 시민사회와 교육공동체가 함께 뜻을 모아야 한다”면서 “경기교육이 탄소중립 교육을 선도하고 실효성 있는 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.안승순 기자