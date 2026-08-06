이부진 아들도 입증한 ‘수능 대박’ 비결…재수생 10명 중 7명이 실천했다

이부진 아들 “3년간 스마트폰과 단절”

재수생 74% “SNS·유튜브 줄였다”

이미지 확대 홍라희 관장과 아들 바라보는 이부진 사장 이부진 호텔신라 사장(왼쪽)이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 입학식이 끝난 뒤 홍라희 리움미술관 명예관장(오른쪽)이 이 사장의 아들 임모 군을 안아주는 모습을 바라보고 있다. 2026.2.26 연합뉴스

세줄 요약 재수생 842명 조사, 미디어 사용 조절 응답 74.9%

인간관계도 83.7%가 줄이며 학습 환경 정비

진학사, 생활 요소 관리가 성적 향상에 도움

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서울대 26학번이 된 이부진 호텔신라 사장의 아들 임모 군이 고교 시절 3년 동안 스마트폰을 끊었다고 밝혀 화제가 된 가운데, 실제 재수를 통해 대학수학능력시험(수능) 성적을 올리는 데 성공한 수험생 10명 중 7명이 미디어 사용을 줄인 것으로 조사됐다.진학사가 2026학년도 수능에서 전년도보다 성적이 오른 재수생 842명을 대상으로 실시해 지난 5일 발표한 설문 조사 결과에 따르면, 응답자의 74.9%가 “소셜 미디어(SNS)와 유튜브 등 미디어 사용을 조절했다”고 답했다.SNS와 유튜브 등 미디어를 “완전히 차단했다”는 응답은 12.6%로 집계됐으며. 62.4%는 “최소한으로 사용했다”고 답했다.다만 “현역(재학생) 때와 비슷하게 사용했다”는 응답은 20.9%, “오히려 더 많이 사용했다”는 응답도 4.2%로 나타났다.앞서 2026학년도 수능에서 높은 성적을 거두고 수시 모집으로 서울대 경제학부에 합격한 임군은 지난 2월 서울 강남구 대치동에 있는 한 학원에서 후배들을 상대로 입시 비결에 대해 강연하며 “3년간 스마트폰, 게임과의 완전한 단절을 적극 추천하고 싶다”고 강조했다.임군은 이러한 결단이 “집중력과 몰입에 큰 도움이 됐다고 자신한다”면서 “모든 시험을 마치고 난 날, 3년 만에 맛보는 (스마트폰과 게임 등의) 즐거움도 꽤 괜찮았다”고 돌이켰다.한편 진학사의 설문 조사에 따르면 재수를 하면서 인간관계를 줄였다는 수험생도 83.7%에 달했다.절반이 넘는 58.3%는 “필요한 연락만 유지했다”고 답했으며, “거의 차단했다”는 응답도 25.4%로 집계됐다.“주말에만 만났다”는 응답은 8.1%였으며, “고3 때와 비슷하게 유지했다”는 답변은 7.4%에 그쳤다.진학사 측은 성적 향상을 위해서는 학습 계획뿐 아니라 공부를 방해하는 생활 요소를 함께 관리할 필요가 있다는 점을 보여준다고 분석했다.우연철 진학사 입시전략연구소장은 “중요한 것은 인간관계를 일률적으로 끊거나 미디어를 무조건 차단하는 것이 아니라 자신의 학습 리듬을 흔드는 요소가 무엇인지 점검하고 조절하는 것”이라며 “학습 계획뿐 아니라 인간관계, 미디어 사용, 휴식 시간까지 현실적으로 관리해 수능 날까지 유지할 수 있는 생활 패턴을 만드는 것이 성적 향상에 도움이 된다”고 말했다.김소라 기자