수능 싹 뜯어고친다… 서·논술형에 절대평가 추진

국교위 내년 3월 개편안 확정

지역 국립대 전액 장학금 신설

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세줄 요약 수능 객관식 체계 전면 개편 검토

서·논술형 도입과 절대평가 추진

AI 시대 맞춤형 사고력 평가 강조

2026-08-06 2면

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교육당국이 대학수학능력시험을 포함한 오지선다 객관식 시험 체계 전반을 개편하겠다고 예고했다. 인공지능(AI) 시대 인재상이 변화하고 있고 현행 시험 설계가 구조적 한계에 봉착해 ‘서·논술형 평가’를 도입하는 방안을 검토하겠다는 것이다.차정인 국가교육위원장은 5일 청와대에서 열린 교육부·국가교육위원회 대통령 업무보고에서 “수능이 32년간 시행되면서 기출문제를 피하면서 정상적인 문제를 출제하는 데 한계에 봉착했다”면서 “이제 학생들이 자기 손으로 정답을 쓰게 만들어야 한다. 그것이 서·논술형 교육”이라고 강조했다.교육당국은 현재의 ‘무제한 문제 풀이 훈련’은 사고력, 창의력, 지적능력을 기를 수 없어 AI 시대에 적합하지 않다고 판단하고 있다.이재명 대통령도 “AI 세상에서 규격화된 사람을 키워내는 교육은 (학생들을) 망치는 것 같다”며 적극 화답했다. 이 대통령은 “AI가 현실화될 텐데 답하는 능력을 객관식으로 고르는 건 초보 컴퓨터가 해도 하는 일”이라면서 “세상은 독창적이고 개성 있는 사람을 원한다. 똑같은 건 인공지능이 다 해치울 것이다”라고 말했다. 이어 “현행 수시에서 사실상 주관식 평가 면접을 통해서 뽑는 경우도 있다. 서·논술형 평가가 주관성을 의심받을까 봐 안 하는 건 이상하다”고 덧붙였다.국교위는 현재 검토 중인 수능 서·논술형 문항 도입과 전 과목 절대평가 등을 골자로 한 대입 제도 개편안을 오는 10월 말 공개할 예정이다.11월 대국민 숙의 과정을 거친 뒤 내년 3월 ‘2028~2037년 국가교육발전계획’을 확정지을 계획이다.한편 교육부는 지역 국립대 장학금을 전액 수준으로 대폭 확대할 계획이다. 최교진 교육부 장관은 업무보고에서 “지방 국립대 학생 대상 국가장학금을 대폭 확대하고, 지역인재장학금을 통해 지역 사립대 우수 학생을 지원해 우수한 청년들이 지방에 유입되도록 지원하겠다”고 말했다.이르면 내년부터 전국 30개 지역 국립대 신입생 대다수에게 최대 전액 등록금을 지원하는 방안이다.현재 지역 국립대 등록금 총액은 약 9900억원으로, 2027학년도 신입생 약 6만명 정도를 대상으로 하면 장학금 지급에 2000억원 정도가 소요된다. 그중 1000억원 정도는 국가장학금으로 충당이 가능해 1000억원의 추가 재원이 필요하다.김가현 기자