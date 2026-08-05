“한국기술교육대 헬스장 싹 바꿨다”…퇴임 교수 ‘특별한 선물’

세줄 요약 정년퇴임 교수, 학생 체력 위해 5000만원 기부

헬스장 100평 규모로 15종 24개 기구 교체

재직 중 보직 맡으며 대학 소통과 기부 지속

이미지 확대 김재우 한국기술교육대학교 전 교양학부 교수가 새롭게 단장한 헬스장에서 포즈를 취하고 있다. 한국기술교육대 제공

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“헬스장에 천국의 계단, 서포티드 머신 등 기구들이 대거 추가되면서 마음껏 운동할 수 있어 좋습니다.”5일 한국기술교육대학교에 따르면 지난 2월 정년퇴임한 김재우 교양학부 교수가 학생들의 체력 증진 등을 위해 5000만원의 발전기금을 기증했다.한국기술교육대는 발전기금으로 실내체육관 내 100평 규모의 헬스장에 좌식 자전거, 체스트 웨이트, 덤벨(아령), 러닝머신 등 15종 24개의 기구를 새롭게 설치했다. 새 운동기구는 헬스장 전체 기구의 절반에 해당하는 규모다.1998년 대학에 부임한 김 교수는 급여 공제로 대학 발전기금을 기부해 오며, 2025년에 고인이 된 부모님 명의로 1000만원, 장인·장모님 명의로 1000만원을 매월 모아 총 5000만원을 채웠다.김 교수는 퇴임 후 발전기금을 헬스장 운동기구 교체에 사용하기를 희망한다는 의사를 대학에 밝혀, 여름방학 때 전격적으로 운동기구를 교체하게 됐다.김 교수는 재직 중 학생처장 2회, 생활협동조합 이사장 2회, 취업처장, 생활관장 4회 등 15년간 보직교수를 역임하고 교수협의회장까지 지내며 대학과의 소통에 앞장섰다.천안 이종익 기자