“천안 문학·역사를 한 곳에”…시립문학관 개관

세줄 요약 천안시립문학관 3일 개관, 지역 문학 거점 마련

지하 1층·지상 5층 규모, 전시·도서·강의 시설 구성

12월 13일까지 개관전 ‘천안문학’ 개최

이미지 확대 천안시립문학관 개관식이 열리고 있다. 시 제공

이미지 확대 장기수 천안시장 등이 지역 문학의 흐름 등에 대해 설명을 듣고 있다. 시 제공

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충남 천안 지역의 천안 문학의 뿌리와 흐름을 한눈에 체감할 수 있는 천안시립문학관이 3일 개관했다.시에 따르면 이날 동남구 버들로40 일원에서 장기수 시장과 지역 문학인, 문화예술계 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데 천안시립문학관 개관식을 열었다.천안시립문학관은 15억 8000만 원이 투입됐다. 지하 1층·지상 5층, 연면적 970.43㎡ 규모다.내부에는 1층 전시실, 2층 도서실·갤러리, 4층 강의실, 5층 다목적 강당 등을 갖췄다.문학관은 12월 13일까지 개관전 ‘천안문학: 문학과 시간이 만나는 곳’을 선보인다.장기수 천안시장은 “천안시립문학관은 지역 문학 역사와 가치를 보존하고 시민이 일상에서 소통하는 복합 문화공간이 될 것”이라고 말했다.천안 이종익 기자