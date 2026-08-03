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“강한 군인은 인성 시작”…백석대·백석문화대-육군부사관학교 ‘맞손’

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-08-03 14:22
입력 2026-08-03 14:22
세줄 요약
  • 군 인성·리더십 교육 협약 체결
  • 대학-군 교육 역량 결합 추진
  • 국가관·공동체 의식 함양 목표
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군 인성 교육 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 백석대 제공
군 인성 교육 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 백석대 제공


“강한 군 경쟁력은 첨단 무기뿐 아니라 올바른 인성과 책임감을 갖춘 인재에게서 나옵니다.”

백석대학교(총장 송기신)와 백석문화대학교(총장 이경직)는 3일 육군부사관학교와 군 인성 교육 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 군과 대학이 보유한 교육 역량을 바탕으로 군 인성 교육의 질을 높이고, 대학생들의 올바른 국가관과 공동체 의식 함양을 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 △군 인성 및 리더십 교육 프로그램 공동 개발 △인적·물적 자원 교류 △사회공헌 활동 확대 △학생 대상 군 인성 학교 운영 △애국정신 함양 교육 △군부대 방문 및 병영 체험 프로그램 운영 등이다.

이경직 백석문화대 총장은 “학생들 전공과 연계한 진로 및 취업 지원은 물론, 공동체를 이끌어갈 책임감 있는 인재 양성에 적극 협력하겠다”고 강조했다.

임국기 육군부사관학교장은 “이번 협약은 대학과 군이 함께 미래 인재를 양성하는 새로운 교육협력 모델이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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