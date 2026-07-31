나사렛대, 장애학생 대학생활 체험

세줄 요약 충남 고교 장애학생 대상 대학생활 체험 운영

캠퍼스 투어·모의수업·동아리 체험 진행

재학생 1대1 멘토링으로 진로 탐색 지원

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나사렛대학교는 28일부터 30일까지 충남 지역 고등학교 장애 학생을 대상으로 ‘고교 장애학생 대학생활 체험 프로그램’을 진행했다고 31일 밝혔다.충남도교육청과 나사렛대가 공동으로 진행한 이번 프로그램은 장애 학생들에게 대학 생활을 미리 경험하고 전공을 체험할 수 있는 기회 제공을 통해 안정적 대학 적응과 진로 설계 지원을 위해 마련됐다.참여 학생들은 캠퍼스 투어를 비롯해 재활자립학부 모의수업, 동아리 체험, 장애학생 지원 프로그램 등을 경험했다.나사렛대는 재학생들과 1 대 1 멘토링을 통해 대학생활과 진로에 대한 다양한 이야기를 공유했다.김수연 재활자립학부장은 “장애학생들이 자신의 가능성을 펼칠 수 있도록 다양한 진로·진학 체험 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자