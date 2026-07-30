독립·문화 도시 등 담아낸 ‘천안시 애국가 영상’ 눈길

세줄 요약 독립기념관 일출로 시작한 애국가 영상 제작

태극기·독립열사·천안 8경 등 지역 정체성 강조

행사 활용·기관 배포·SNS 공개 계획

이미지 확대 천안시가 자체 제작한 애국가 영상 배경에 담긴 유관순 열사 사적지. 시 홈페이지 갈무리

이미지 확대 천안시가 자체 제작한 애국가 영상 배경에 담긴 흥타령춤축제. 시 홈페이지 갈무리

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충남 천안시가 독립 정신과 자연경관, 문화도시 등 지역 특색을 담아낸 특별한 애국가 배경 영상을 제작해 눈길을 끌고 있다.30일 천안시에 따르면 애국가 선율에 ‘천안의 아름다움이 담긴 애국가’ 홍보영상을 제작했다고 밝혔다. 1분 9초 분량의 영상은 시 홍보담당관실에서 자체 제작했다.하늘에서 바라본 독립기념관 일출로 시작한 이 영상에는 태극기와 독립 열사 동상을 통해 ‘독립운동 성지 천안’을 알린다.이어 대한민국 교통 요충지 천안과 유관순열사사적지·국보 봉선홍경사갈기비 등이 포함된 대표 관광명소 ‘천안 8경’을 비춘다.태조산 산림레포츠단지와 천안박물관·홍대용과학관 등을 통해 현대적·활기찬 도시와 함께 역사·과학의 문화도시를 알리며 영상은 마무리된다.시는 8월 3일 월례회의에서 첫 공개를 시작으로 다양한 지역 행사에 영상을 공식 활용하고, 지역 내 관련 기관에서 사용할 수 있도록 배포할 계획이다.시 관계자는 “지역 특색을 담아 시민들의 애국심을 고취하고자 하는 새로운 시도라는 점에서 의미가 있다”며 “천안시 공식 소셜 미디어(SNS) 등을 통해 시민에게 공개할 계획”이라고 말했다.천안 이종익 기자