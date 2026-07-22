대학 의료데이터와 AI 기술의 결합…파인디엑스 국책과제 따냈다

김해 강소특구 연구소기업

연구개발비 7억 5000만원 지원

백병원 연구팀 협력...의료 AI 시장 진출

이미지 확대 인제대학교 전경. 서울신문DB

세줄 요약 파인디엑스, 딥테크 지원사업 최종 선정

근골격계 X-ray AI 진단 기술 고도화 추진

대학병원 임상검증 기반 상용화 계획

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경남 김해 강소연구개발특구의 연구소기업이 인공지능(AI) 의료영상 진단 기술을 앞세워 정부 국책사업에 선정됐다. 대학의 의료 임상 인프라와 기업의 AI 기술력이 결합한 산학협력 모델이 성과를 거둔 사례로 평가된다.인제대학교는 기술지주 자회사이자 김해 강소특구 연구소기업인 ㈜파인디엑스가 과학기술정보통신부와 연구개발특구진흥재단이 주관하는 ‘5극3특 연구개발특구 딥테크 지원사업(초기 스케일업형)’에 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.이번 선정으로 파인디엑스는 앞으로 18개월간 총 7억 5000만 원의 연구개발비를 지원받아 딥테크 기술사업화와 기업 성장에 나선다.해당 사업은 대학과 기업의 협력 연구개발(R＆D)을 기반으로 연구개발특구를 중심으로 한 딥테크 창업 활성화와 기술 스타트업 육성을 목표로 추진되는 대형 컨소시엄 사업이다.파인디엑스가 주관연구개발기관을 맡고, 인제대 해운대백병원 정형외과 문상원 교수 연구팀과 영남대학교의료원이 공동연구개발기관으로 참여한다.컨소시엄은 ‘근골격계 X-ray 기반 AI 측정 및 질병 진단 기술’ 고도화에 집중할 계획이다. 해운대백병원 연구팀은 기업 수요에 맞춘 임상데이터 검증과 기술 실증을 지원해 제품 상용화를 뒷받침한다.파인디엑스는 2025년 인제대 기술지주 자회사로 편입된 이후 부산백병원과 해운대백병원 정형외과 연구팀과 함께 근골격계 X-ray 임상데이터 분석 분야 공동연구를 이어왔다.회사는 이번 과제 수주를 계기로 기술 검증을 넘어 제품 상용화와 투자 유치까지 이어지는 전주기 사업화 체계를 구축하고 시장 진출에 속도를 낸다는 계획이다.인제대 기술지주 관계자는 “대학의 우수한 의료 임상 인프라와 자회사의 AI 기술력이 결합해 국책사업 수주라는 성과를 거뒀다”며 “백병원 연구팀과 긴밀한 협력을 바탕으로 근골격계 AI 진단 분야의 실질적인 상용화 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.김해 이창언 기자