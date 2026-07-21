백석대·백석문화대, 아프리카와 네트워크 구축

세줄 요약 백석대·백석문화대, 우간다 대학과 MOU 체결

아시아·아프리카 교육협력 네트워크 확대

학생·교수 교류와 공동연구 등 추진

이미지 확대 교육·학술 협력 업무협약(MOU) 체결후 기념촬영을 하고 있다. 백석대 제공

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백석대학교(총장 송기신)와 백석문화대학교(총장 이경직)는 21일 교내에서 우간다 에즈라성경대학교(Ezra Bible University)와 교육·학술 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 아시아와 아프리카를 잇는 국제 교육 네트워크 확대를 통한 지속 가능한 글로벌 교육협력 체계 구축이 목적이다.협약은 △학생·교수 교류 △공동 학술연구 △교육과정 개발 △온라인 교육 협력 △글로벌 리더 양성 △지역사회 봉사 프로그램 운영 등을 담고 있다.송기신 백석대 총장은 “이번 협약이 세 대학이 교육과 학술 분야에서 함께 성장하는 계기가 되고, 국제사회에 기여할 인재를 양성하는 협력으로 이어지기를 기대한다“고 강조했다.이경직 백석문화대 총장은 ”전문교육의 강점을 공유하며 실질적인 국제협력 모델을 함께 만들어가길 기대한다“고 말했다.우간다 북부 리라(Lira)에 위치한 에즈라성경대는 성경학과 성서신학을 중심으로 유아교육, ICT, 비즈니스 등의 교육과정을 운영하고 있다.천안 이종익 기자