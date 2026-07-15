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아주대 등 경기 8개 대학-경기고용노동청, ‘청년 취업 활성화’ 맞손

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안승순 기자
수정 2026-07-15 17:09
입력 2026-07-15 17:09
세줄 요약
  • 경기 8개 대학-경기고용노동청, 청년 취업 협력 강화
  • 대학업무협의회서 상반기 성과 공유, 하반기 방안 논의
  • 진로·훈련·일자리 연계 플랫폼 구축, 반도체 인재 양성
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경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 있다. 아주대 제공
경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 있다. 아주대 제공


아주대학교 등 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 지역 청년들의 취업 문제 해결에 함께 나섰다.

아주대, 단국대, 경기대, 수원대, 강남대, 용인예술과학대, 장안대, 협성대 등 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청은 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 각 대학의 상반기 취업 지원 사업 추진 성과를 공유하고 하반기 협력 방안을 구체화했다.

참석자들은 먼저 대학이 진로 설계부터 직업훈련, 일자리 연계까지 통합 지원하는 ‘지역 청년 고용 플랫폼’으로 자리 잡아야 한다는 데 의견을 모았다.

또한 경기 지역의 핵심 산업인 반도체 분야 인재 양성과 일자리 매칭 방안을 집중 논의하고 위탁 프로그램 활성화 등 대학과 관청 간의 협업 체계를 더욱 촘촘하게 구축하기로 했다.

김도형 경기고용노동청장은 “청년 고용 문제는 정부만의 노력으로 해결하기 어렵고, 대학과 지역사회가 함께 연대할 때 실질적인 성과를 낼 수 있다”라며 “대학이 청년들의 진로와 취업을 책임지는 지역 거점기관으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 약속했다.
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행사를 공동 주관한 최기주 아주대 총장은 “아주대학교가 경기 지역 청년 고용 플랫폼의 든든한 거점으로서 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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