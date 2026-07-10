‘많은 가치 발견’, ‘다 함께 참여’…경기도교육청, ‘다(多)가치 다함께 스위치 온(ON)’ 운영

세줄 요약 가족 대상 체험형 시민교육 프로그램 운영

단원고 기억교실·선감역사박물관 탐방

생명·안전·인권 가치 배우고 실천

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경기도교육청4.16생명안전교육원은 초·중·고등학생 자녀를 둔 가족을 대상으로 ‘다(多)가치 다함께 스위치 온(ON)’ 프로그램을 운영한다고 10일 밝혔다.

전명선 4.16생명안전교육원장은 “생명과 안전은 지식으로만 배우는 것이 아니라 가족이 함께 경험하고 대화하며 실천할 때 더욱 깊이 내면화될 수 있다”며 “이번 프로그램이 가족 모두에게 생명의 소중함과 공동체의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간이 되고 일상 속 생명존중 문화가 확산되는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

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7월 25일, 8월 8일, 8월 29일 총 3회 운영되는 프로그램은 ‘많은 가치를 발견한다’와 ‘다 함께 참여한다’는 의미를 담고 있다.프로그램은 가족이 함께 기억과 역사, 생태 현장을 직접 탐방하면서 생명·안전·인권의 가치를 배우고 실천하는 체험형 시민교육이다.참가 가족은 단원고 4.16기억교실, 대부도 가족 탐험, 선감역사박물관 등을 탐방하고 다양한 체험과 기록 활동에 참여한다.안승순 기자