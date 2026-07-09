충남교육청, 22년째 이어온 라오스 사랑 ‘교원 디지털 역량 강화’

세줄 요약 라오스 교원 25명 초청, 디지털 연수 운영

마주온·AI 로봇 활용 수업 역량 강화

22년째 이어온 충남-라오스 교육 교류

이미지 확대 라오스 교원 25명이 9일 충남교육청 ‘교육 정보화 활용 디지털 역량 강화 연수’를 위해 방문했다. 도교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남교육청(교육감 이병도)은 9일부터 16일까지 라오스 교원 25명을 초청해 ‘교육 정보화 활용 디지털 역량 강화 연수’를 운영한다고 밝혔다.도교육청은 라오스 교원의 디지털 도구 활용 역량 및 수업 전문성 신장을 위해 라오스와 교류협력국 교육 정보화 사업을 진행 중이다. 지난 2005년부터 올해까지 22년째 이어오고 있다.연수 프로그램은 △마주온(충남 미래 교육 통합 마당) 내 디지털 도구 활용 수업 자료 제작·수업 설계 △국제 교육 정보 기술 활용 협력 수업 구성 △실물 인공지능 활용 로봇 수업 체험 등이다.도교육청은 연수 기간 학교와 기관 방문을 비롯해 국제 교육 정보 기술 기업 방문, 한국 문화 체험 등으로 충남의 선진 미래 교육 이해도를 높일 계획이다.이 교육감은 “양국 간 상호 호혜적 디지털 교류를 바탕으로 충남교육청의 국제적 디지털 격차 해소를 위해 노력하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자