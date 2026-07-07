국경 넘은 청소년들, 백석대서 한국 문화 체험

세줄 요약 중앙아시아 청소년 200명 초청 여름캠프 시작

한국어·K-POP·태권도 등 문화 체험 진행

예비 유학생 유치 위한 교두보 구상

이미지 확대 외국 청소년을 위한 2026 백석대학교 여름 캠프. 백석대 제공

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백석대학교는 7일 교내에서 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등의 청소년 200명을 대상으로 ‘2026 백석대 여름 캠프’를 시작했다고 밝혔다.참가 청소년들은 3주간 한국어 수업과 함께 K-POP 댄스, 태권도, AI 로봇 체험, 한국 요리 만들기 등 다양한 문화 프로그램에 참여하며 한국 문화를 직접 체험한다.백석대는 천안 시내 탐방을 비롯해 롯데월드, 부산해수욕장 해양 액티비티 등을 통해 이들에게 한국의 도시와 자연을 폭넓게 경험할 기회를 제공할 계획이다.대학 측은 잠재력 높은 글로벌 청소년들을 정규 학위 과정 및 한국어 연수 과정으로 유입시키는 ‘잠재적 예비 유학생 유치’의 핵심 교두보로 삼겠다는 비전을 세웠다.이번 외국 청소년들 방문은 백석대의 호텔급 기숙사와 우수한 교육시설, 체계적인 교육 인프라를 높이 평가한 중앙아시아 교육 컨설팅 기관의 제안으로 시작됐다.이날 송기신 백석대 총장과 율다셰프 이스칸다르 타슈켄트 국제대학교(TIU) 총장이 참석해 참가 학생들을 격려했다.송기신 총장은 환영사를 통해 “다양한 문화 체험을 통해 서로 다른 문화를 이해하고 글로벌 인재로 성장하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.천안 이종익 기자