세종시, 대호김종서함과 역사·호국 교류 첫걸음

세줄 요약
- 세종시-대호김종서함 첫 교류 시작
- 김종서 역사테마공원 참배·헌화 진행
- 자매결연 통한 역사·호국 협력 논의
세종시, 자매결연 추진 논의
세종시가 해군 대호김종서함(함장 장현도)과 교류를 위한 첫걸음을 내디뎠다.
6일 시에 따르면 대호김종서함 관계자들이 김종서 역사테마공원을 찾아 참배하고 영토 수호의 굳건한 의지를 다졌다.
해군은 지난 2월 차세대 이지스구축함인 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 마지막 3번 함의 함명을 ‘대호김종서함’으로 결정했다.
세종을 대표하는 김종서 장군은 조선 초 두만강 일대 6진 개척을 통해 북방 영토 확장과 국경 안정화에 기여했다.
시는 김종서 장군에 대한 역사·문화 체험 공간 제공을 위해 2016년부터 2024년까지 8만 4477㎡의 ‘김종서 역사테마공원’을 조성했다.
이날 역사테마공원을 찾은 함장을 비롯한 간부 11명은 김종서 장군 묘역에 헌화와 참배에 이어 시와 지속적인 교류 방안에 대해서도 논의했다.
시는 대호김종서함 부대와 공식적인 자매결연을 통해 △역사 자료 공동 수집 △봉사 활동 △부대 행사 지역 주민 초청 △문화제 초청 등 긴밀한 교류를 이어나갈 방침이다.
남궁호 문화체육관광국장은 “지역사회와 군이 상생하는 가장 모범적인 협력 사례를 만들어 가겠다”고 말했다.
세종 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
대호김종서함은 어떤 급의 구축함인가?