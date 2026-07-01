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‘경기교육대전환, 크게 제대로!’…안민석, “교육의 새로운 새벽을 경기에서 시작하겠다”

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안승순 기자
수정 2026-07-01 18:54
입력 2026-07-01 18:54
세줄 요약
  • 취임식서 민선 6기 경기교육 공식 출발 선언
  • 교육혁명 통한 경기교육대전환 완성 의지 표명
  • 학생·교사·학부모 모두 안심하는 학교 구상
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안민석 경기도교육감이 1일 오후 조원청사 별관 대강당에서 취임사를 하고 있다. 경기도교육청 제공
안민석 경기도교육감이 1일 오후 조원청사 별관 대강당에서 취임사를 하고 있다. 경기도교육청 제공


안민석 경기도교육감이 1일 오후 5시 조원청사 별관 대강당에서 취임식을 고 민선 6기 경기교육의 공식 출발을 알렸다.

안 교육감은 취임사를 통해 “교육혁명으로 경기교육대전환을 완성하겠다”고 밝혔다. 이를 통해 학생은 등교가 설레고 교사는 존중받으며 학부모가 안심할 수 있는 경기교육의 첫걸음을 시작하겠다는 뜻을 강조했다.

그는 “AI 시대 첫 교육감이자 전국 학생과 교사의 1/3을 보유한 경기도교육감으로서 새로운 경기교육의 문을 여는 막중한 책임감으로 이 자리에 섰다”면서 “오늘부터 경기교육대전환의 시동을 걸겠다”고 전했다.

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안민석 경기도교육감 취임식 사진. 경기도교육청 제공
안민석 경기도교육감 취임식 사진. 경기도교육청 제공


안 교육감은 경기교육대전환의 주요 과제로 ‘폰 프리 스쿨’, 경기형 문예체 교육 ‘LAS 교육’, 교사와 학생을 지키기 위한 ‘교육활동보호국’ 신설, ‘교육장 공모제’를 통한 교육자치, 교육행정과 일반행정의 벽을 허무는 ‘벽깨기 교육’을 제시했다.

이어 “대한민국 교육의 새로운 새벽을 경기교육에서 시작하겠다”며 “교육의 변화를 넘어 거대한 혁명으로, 경기교육대전환의 길을 크게, 제대로, 당당히 감행하겠다”고 덧붙였다.

안승순 기자
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