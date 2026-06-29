이병도 충남교육감 인수위 “33개 공약 세부 이행계획 마련”

세줄 요약 5대 정책 방향과 33개 공약 이행계획 초안 마련

기초학력 보장·교권 보호·교육격차 해소 등 포함

현장 방문·의견 수렴 거쳐 당선인에게 보고

이미지 확대 이병도 충남교육감 당선인 인수위원회 기자회견이 열리고 있다. 인수위 제공

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이병도 충남교육감 당선인 인수위원회가 기초학력 책임보장과 교권 보호 강화 등을 위한 5대 과제와 33개 공약 분야 이행계획 초안을 마련했다.제19대 충남교육감직 인수위원회인 ‘충남교육 미래동행 준비위원회’는 29일 충남교육청에서 기자회견을 열고 인수위 운영 결과를 발표했다.기획총괄분과 등 11개 분과 체제로 운영된 인수위는 교육 현장 방문, 정책 토론, 교육공동체 의견 수렴 등을 진행했다.위원회는 당선인이 선거 과정에서 제시한 5대 공약 영역과 33개 기본공약의 실현 가능성을 분석하고, 단기·중장기 추진계획을 담은 이행계획 초안을 당선인에게 보고했다.주요 5대 정책 방향에는 교육격차 해소와 기초학력 보장, 학교폭력 예방·교권 보호, 지역 연계 교육생태계 구축, 교육복지 확대, AI 기반 미래 교육 강화 등이 포함됐다.이 당선인은 “인수위가 짧은 기간에도 충남교육 현황과 과제를 충실히 분석하고 충남교육 혁신을 위한 출발점에 실천 가능한 정책 방향을 제시했다”며 “학생, 교직원, 학부모, 도민과 함께하는 충남 도민 교육주권 시대를 힘차게 열어가겠다”고 강조했다.위원회는 이날 활동 결과 보고를 끝으로 공식 일정을 마무리하고, 인수위원회 활동 전반을 정리한 백서를 7월 중 발간할 예정이다.이 당선인 취임식은 7월 1일 오후 3시 충청남도교육청과학교육원 대강당에서 진행된다.홍성 이종익 기자