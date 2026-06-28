천안시, 과기정통부 ‘AI라운지’ 공모 선정

세줄 요약 천안시, 2026년 AI라운지 공모 충청권 선정

봉명동 레일웨이존에 체험·교육 공간 조성

시민 AI 역량 강화와 지역 플랫폼 구축

이미지 확대 천안시가 계획중인 AI라운지 조감도. 시 제공

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충남 천안시는 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원이 주관한 ‘2026년도 인공지능(AI) 라운지 운영 사업’에서 충청권 사업 대상지로 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.이번 사업은 시민 누구나 AI를 쉽고 편리하게 체험하고 학습할 수 있도록 체험·교육 공간 조성을 목표로 한다.시는 동남구 봉명동 일원 레일웨이존에 AI 라운지를 조성할 계획이다.이곳에서는 AI 기초 교육부터 생성형 AI 활용 교육, 실습 프로그램, 시민 참여형 체험 등이 가능하다.시는 AI 라운지를 시민의 AI 역량을 높이고 기업과 대학, 연구기관 등이 함께 성장하는 지역 AI 플랫폼으로 구축할 방침이다. 수행기관은 충남콘텐츠진흥원이다.김석필 천안시 부시장은 “AI 라운지를 통해 시민 누구나 AI를 쉽고 편리하게 배우고 활용할 수 있도록 환경을 조성해 나갈 것”이라며 “시민이 체감하는 AI 선도 도시 천안을 만들어 가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자