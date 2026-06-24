상명대, 中 연태황금직업학원과 협약… 중국 현지 공학 공동교육 추진

세줄 요약 상명대-연태황금직업학원 교류협력 협정 체결

중국 현지 공학 공동교육 모델 추진 계획

기계·로봇·소프트웨어 분야 후속 협의

이미지 확대 상명대와 중국 연태황금직업학원이 협약 후 기념촬영을 하고 있다. 상명대 제공

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상명대학교(총장 김종희)는 중국 연태황금직업학원과 전문 인재 양성 등을 위한 상호 교류협력 협정을 체결했다고 24일 밝혔다.이번 협정의 주요 내용은 중국 현지에서 상명대의 교육과정을 연계 운영하는 중외합작판학 사업 추진이다. 이는 중국 교육부 승인 절차를 기반으로 중국 대학과 해외 대학이 교육과정을 공동 운영하는 공동교육 모델이다.연태황금직업학원은 중국 산둥성 옌타이시 자오위안시에 위치한 금산업 특화 고등직업전문대학이다. 이곳은 금광 탐사·채굴·제련, 보석감정, 주얼리 디자인 등 금산업 분야를 비롯해 기계·자동화, 정보공학 등 산업 연계형 교육을 운영하고 있다.상명대는 연태황금직업학원의 기계일체화, 컴퓨터 네트워크, 공업 로봇 관련 전공 등을 연계하는 후속 협의를 이어갈 계획이다.장천명 연태황금직업학원 부총장은 “양 기관의 전공 역량을 연계해 중국 학생들에게 국제화된 교육 기회를 제공할 수 있도록 협력하겠다”고 말했다.최은정 상명대 산학부총장은 “전자공학, 소프트웨어, 휴먼지능로봇 분야를 중심으로 실질적인 교육 협력이 이어질 수 있도록 후속 논의를 추진하겠다”고 강조했다.천안 이종익 기자