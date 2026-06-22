민선6기 경기도교육감직인수위, ‘경기교육 핵심가치’ 공모

세줄 요약 민선 6기 경기교육 핵심가치 공모 추진

학생·학부모·교직원·도민 참여 가능

정책 기조 설정 위한 기초 자료 활용

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민선 6기 경기도교육감직인수위원회가 22일부터 24일까지 ‘민선 6기 경기교육 핵심가치(정책 기조)’를 공모한다.이번 공모는 안민석 경기도교육감 당선인의 슬로건인 “경기교육 대전환, 크게 제대로!”와 연계해 향후 4년간 경기교육이 지향해야 할 핵심가치와 정책 방향을 도민과 함께 수립하고자 마련됐다.공모 대상은 경기도 내 학생, 학부모, 교직원, 경기도민 등 경기교육에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다. 민선 6기 경기교육의 철학과 방향을 간결하고 상징적으로 표현할 수 있는 문구나 단어를 제안하면 된다.인수위원회는 이번 공모를 통해 “사람 중심 AI 시대 교육”이라는 비전을 포괄하면서 ‘학생의 등교가 설레고, 교사가 존중받고, 학부모가 믿고 보내는 학교’를 구현하기 위한 경기교육의 방향성을 폭넓게 수렴할 계획이다.접수된 제안은 내부 검토를 거쳐 민선 6기 경기교육 정책 기조 설정을 위한 기초 자료로 적극 활용될 예정이며, 최종 정책 기조는 공모 결과와 인수위원회 논의를 종합적으로 검토해 확정할 예정이다.인수위원회 교육정책총괄분과 조기봉 위원장은 “민선 6기 경기교육은 교육 주체들의 생생한 목소리를 바탕으로 출발해야 한다”라며 “학생, 학부모, 교직원, 도민이 함께 제안한 핵심가치는 경기교육 대전환의 방향을 세우는 데 소중한 밑거름이 될 것”이라고 밝혔다.안승순 기자