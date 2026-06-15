드라마 ‘참교육’을 현실로?… 교사 약자로 만든 법부터 고쳐야

정치권발 ‘교권보호국’ 신설 논란

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세줄 요약 교권보호국 신설 주장, 정치권 중심 확산

현장 교사들, 보여주기식 행정 우려

정서적 아동학대 규정 개선 필요 제기

2026-06-16 10면

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최근 넷플릭스 드라마 ‘참교육’(포스터)에 등장하는 가상의 조직인 ‘교권보호국’을 현실화해야 한다는 주장이 정치권을 중심으로 제기되고 있다. 다만 교육계에선 응징을 통한 제재는 부적절하다는 비판도 만만찮다.15일 교육계와 정치권에 따르면 더불어민주당 싱크탱크 ‘민주연구원’이 최근 발행한 ‘교육부 교육활동보호국 신설 방안’ 정책브리핑에 교육활동 침해에 체계적으로 대응하기 위한 컨트롤타워로서 교육활동보호국 신설을 제안하는 내용이 담겼다. 시·도교육청 교육활동보호지원센터를 법정기구화하고 교육지원청에 현장지원팀을, 학교 현장엔 교육활동보호책임관을 둬야 한다는 주장도 나왔다. 안민석 경기도교육감 당선인도 ‘교권보호국’ 신설을 주장하며 공개토론을 제안했다.정작 현장 교사들은 미적지근한 반응을 보이고 있다. 드라마 자체는 통쾌하지만 교권보호국 신설은 현실성이 떨어진다는 지적이다. 조재범 한국교원단체총연합회 교사권익위원장은 “현장에서 교사들이 그걸 원하는 건 아니다”며 “교권보호국을 구현하는 건 보여주기식 행정일 뿐이고, 교육청 교권보호지원센터 등 기존의 조직을 잘 활용하면 될 일”이라고 강조했다.체벌과 응징을 중심으로 하는 대응과 교권보호국의 막대한 권한에 대해서도 우려의 목소리가 크다. 최기영 인천 논곡초 교사는 “아무리 학생들이 비상식적인 행동을 해도 수용 가능한 방법으로 해결하는 게 맞다”면서 “기존의 시스템을 넘어서는 큰 권력을 누군가에게 줘서 해결하자는 발상이 염려스럽다”고 말했다.교권 보호를 위한 시스템 개선은 필요하다는 게 교육계 공통적인 시각이다. 서이초 교사 사망 사건 이후 ‘교권보호 5법’이 도입되는 등 제도적 기반은 갖춰졌지만, 여전히 현장에선 교사들이 악성 민원 등에 시달리고 있기 때문이다. 박주형 경인교대 교육학과 교수는 “교권보호국이라는 조직을 하나 만든다고 해서 해결될 문제는 아니지만 ‘문제 제기’ 관점에서 의미가 있다”고 말했다.교사노동조합연맹에서 지난해 실시한 교권실태 설문조사에 따르면 설문에 참여한 교사의 36.6%가 교육활동 침해를 경험했지만, 이 중 지역교권보호위원회 개최를 요청한 경우는 3.8%에 불과했고 93.3%는 접수조차 하지 않았다. ‘무고성 아동학대 신고 등의 보복이 두렵다’(29.9%)는 게 가장 큰 이유였다.교육계에선 교사들의 교육 활동을 크게 제약하는 ‘정서적 아동학대’에 대한 규정 개선이 더 시급하다고 봤다. 박 교수는 “정서적 아동학대 규정은 교사를 학생보다 약자로 만들 수 있다”면서 “조직 신설보다 법률을 고치는 게 필요하다”고 말했다. 이밖에도 ▲악성 민원 학부모에 대한 형사처벌 ▲교권 보호 특별법 별도 제정 ▲교사의 형법상 직무유기 면책 등이 대안으로 제시된다.미국은 2001년부터 ‘교사보호법’을 통해 범죄나 명백한 과실 외에는 교사의 학생 지도에 대해 면책특권을 부여하고 있다. 또 학생 간 폭력이나 범죄가 발생할 경우 ‘학교 경찰’이 교사 대신 개입한다. 프랑스 역시 교육 활동 외의 사건이 발생하면 교사가 아닌 학교 기관이 대응한다. 수업을 방해한 학생은 교육감이 학부모의 동의 없이도 ‘특별반’으로 보낸다. 일본에선 2018년 ‘스쿨 로이어’(학교 지원 변호사) 제도를 통해 민원이나 학교 사고 등에 교장, 교육위원회, 법률 전문가가 함께 대응하는 체계를 구축했다.김가현 기자·김신우 수습기자