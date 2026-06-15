경남대 총동문회, 후배 사랑 담아 장학금 2100만원 전달

재학생 33명에게 장학금 전달해

모교 발전·인재 양성 위한 사업 지속

이미지 확대 경남대학교가 ‘2026학년도 1학기 총동문회 장학금 전달식’을 개최한 뒤 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.15. 경남대 제공

세줄 요약 경남대 총동문회, 재학생 33명에 장학금 2100만원 전달

동문·지역사회 후원으로 학업 지원과 미래 설계 뒷받침

최근 3년간 장학 지원 지속, 모교와 동문 가교 역할

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경남대학교 총동문회가 후배들의 학업을 지원하고자 장학금 2100만원을 전달했다.경남대 총동문회는 15일 창조관 평화홀에서 ‘2026학년도 1학기 총동문회 장학금 전달식’을 열고 재학생 33명에게 총 2100만원의 장학금을 수여했다.이번 장학금은 동문과 지역사회 인사들이 뜻을 모아 조성했다. 학생들의 안정적인 학업과 미래 설계를 지원하려는 취지다. 동문회 지원으로 인공지능학과 최정민 학생을 비롯한 33명이 장학금을 받았다.경남대 총동문회는 매 학기 동문과 지역 기업인들의 후원으로 장학기금을 조성해 재학생들에게 전달하고 있다. 최근 3년간 장학금 지원 규모는 2023년 5250만원, 2024년 4800만원, 2025년 4100만원에 달한다.이번 장학금에는 최재호 무학그룹 회장, 이재수 대신종합상사 대표, 김정기 심산서울병원 이사장, 명경식 케이엠티 대표이사, 이년호 상화도장개발 회장, 박찬홍 성우테크론 대표이사, 박희석 아이들 대표이사, 정규헌 체육교육과 총동창회장, 이상규 서진항공여행사 대표, 진석한 우정 대표, 송정아 공인회계사, 정은상 동문교수회장, 김숙형 통일미래최고위과정 15기 회장 등이 참여했다.김동구 경남대 총동문회장은 “동문과 지역사회가 함께 마련한 장학금이 후배들의 학업과 새로운 도전에 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 모교와 후배들의 성장을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.홍정효 경남대 교학부총장은 “후배들을 위해 꾸준히 나눔을 실천해 주는 총동문회와 장학 기탁자들에게 감사드린다”며 “학생들이 선배들의 뜻을 이어받아 지역과 사회에 이바지하는 인재로 성장할 수 있도록 대학도 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.경남대 총동문회는 장학사업을 비롯해 동문 교류 활성화, 대학 발전 지원, 지역사회 공헌 활동 등을 펼치며 모교와 16만 동문을 잇는 가교 구실을 하고 있다.창원 이창언 기자