이병도 충남교육감 당선인 “한 명의 학생도 포기하지 않겠다”…33개 분야 공약 밑그림

세줄 요약 한 명의 학생도 포기하지 않겠다는 교육 비전 제시

33개 분야 공약 이행 로드맵 마련 계획 발표

학교 현장 목소리 반영한 조직문화 개선 강조

이미지 확대 이병도 충남교육감 당선자가 인수위원회 활동계획을 설명하고 있다. 이 당선인 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“단 한 명의 학생도 포기하지 않고 모든 학생이 특별한 교육을 받을 수 있는 충남교육을 완성하겠습니다.”이병도 제19대 충청남도교육청 교육감 당선인은 15일 “선거 기간 공약들이 실질적인 교육 변화로 이어질 수 있도록 33개 분야 공약의 촘촘한 이행 로드맵을 마련하겠다”고 강조했다.이 당선인은 이날 도교육청에서 기자회견을 열고 “도민 한 분 한 분 선택의 뜻을 무겁고 막중한 책임감으로 받아들인다”며 이같이 밝혔다.그는 인수위원회 활동에 대해서는 일선 교육 현장의 부담 없는 활동성을 강조했다.이 당선인은 “충남교육 변화는 기존 조직 문화 개선에서부터 시작하고자 설계하고 있다”며 “학교 현장 목소리를 정책 출발점으로 삼고, 소통과 신뢰 바탕으로 개혁과 혁신 의지를 다지겠다”고 설명했다.이어 “인수위인 충남교육 미래동행 준비위원회는 교육 분야의 교육 변화가 실제 정책으로 이어질 수 있도록 공약 하나하나를 세심하게 검토할 것”이라며 “이 과정에서 교육청 현장의 업무 부담을 최소화하는 방식으로 운영하겠다”고 했다.충남교육 미래동행 준비위원회는 16일 충청남도교육청진로융합교육원에서 도교육청 업무 현황을 파악하고 17일부터 직속 기관과 지역 교육지원청 업무 현황을 파악할 계획이다.홍성 이종익 기자