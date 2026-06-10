미인가 교육시설 ‘철퇴’… 학부모들 안전한 ‘제주 인가 국제학교’로 눈길

세줄 요약 미인가 교육시설 특별 점검 착수

정식 인가 국제학교 대안 부상

제주 영어교육도시 학교들 주목

이미지 확대 세인트존스베리아카데미 제주

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최근 교육 당국이 미인가 대안 교육시설에 대한 대대적인 단속에 나서면서 제도적 보호와 검증된 교육 퀄리티를 보장받을 수 있는 ‘정식 인가 국제학교’로 학부모들의 이목이 쏠리고 있다.교육부는 최근 ‘교육 분야 정상화 추진 태스크포스(TF)’를 출범하고 서울시교육청 등과 함께 미인가 국제학교에 대한 특별 점검에 돌입했다. 코로나19 이후 유학 수요가 국내로 몰리며 진입 장벽이 낮은 미인가 교육시설이 전국적으로 200여곳까지 급증함에 따라 이들의 부실 교육과 갑작스러운 폐업 등 학부모·학생의 피해를 막기 위한 조치다.실제로 미인가 국제학교들은 명확한 관리 주체가 없어 제도적 사각지대에 놓여 있었다. 학원이나 법인 형태로 등록한 뒤 학교 형태의 전일제 교육과정을 불법으로 운영하거나 영리 목적의 쉬운 설립과 별도 절차 없는 폐교 등으로 인해 교육의 질을 담보하기 어렵다는 지적이 꾸준히 제기됐다.이처럼 미인가 시설의 불확실성 리스크가 도마 위에 오르자 교육 시스템의 안정성과 지속가능성이 보장된 정식 인가 국제학교가 확실한 대안으로 급부상하고 있다. 해외 체류 경험 없이도 입학이 가능하며 국내외 학력이 동시에 인증된다는 점이 다시금 주목받는 모양새다.현재 교육부로부터 정식 인가를 받아 운영 중인 국내 국제학교는 총 7곳이며 이 중 4곳이 국가 프로젝트로 조성된 ‘제주 영어교육도시’에 위치해 있다. 이들은 까다로운 학교 설립 심의를 통과해 세계적 수준의 정주 환경과 교육 인프라를 갖추고 있다.특히 제주 영어교육도시에 위치한 세인트존스베리아카데미 제주(이하 SJA 제주)는 교육청 정식 인가는 물론 미국 최고 권위의 교육 품질 인증 기관인 NEASC(뉴잉글랜드 학교 대학교 협회)의 인증을 유지하며 철저한 교육 품질 관리를 입증하고 있다.곧 개교 10주년을 맞는 SJA 제주는 탐구 중심 학습법과 학년별 맞춤 프로그램인 ‘캡스톤(Capstone)’을 바탕으로 우수한 진학 성과를 내고 있다. 실제로 2025년 졸업생의 약 96%가 코넬, 다트머스, 컬럼비아 등 미국 아이비리그 및 글로벌 명문 대학교에 합격하는 쾌거를 이뤘다. 또한 32개 과목의 AP(Advanced Placement) 교과 과정과 이공계(STEM)·아트 특화 교육을 제공해 학생들의 폭넓은 학업 성취를 돕고 있다.SJA 제주 관계자는 “최근 미인가 학교 단속 등 교육 환경 변화로 인해 학업의 안정성을 고민하는 재학생 및 학부모들의 입학 문의가 크게 늘고 있다”며 “예측 불가능한 리스크를 감수하기보다 검증된 성과와 정통성을 갖춘 안전한 환경에서 아이들의 미래를 설계하길 바란다”고 전했다.제주 영어교육도시를 비롯한 인가 국제학교 시장은 질적·양적 성장을 거듭하고 있다. 오는 2028년에는 SJA 제주 이후 11년 만에 이공계 특화 학교인 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)’이 제주 영어교육도시 내 5번째 국제학교로 개교를 앞두고 있어 기대감을 높이고 있다.업계 관계자는 “인가 국제학교는 자녀를 해외로 보내지 않고도 세계 최고 수준의 커리큘럼을 이수할 수 있고 국내외 학력을 동시에 인정받을 수 있다는 점이 학부모들 사이에서 큰 매력으로 작용하고 있다”며 “미인가 시설의 불확실성 리스크를 피하기 위해서는 학교 선택 시 정부 인가 여부와 NEASC 같은 국제교육인증을 반드시 확인해야 한다”고 조언했다.정연호 기자