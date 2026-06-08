백석예술대학교 호텔제과제빵전공, 태국국제요리대회서 금상·동상 수상

세줄 요약 태국국제요리대회 참가, 금상·동상 수상

세계조리사연맹 인증 대회서 기량 입증

해외 경험 확대, 글로벌 인재 양성 계획

이미지 확대 사진=백석예대 제공

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백석예술대학교(총장 윤미란)는 지난 26일부터 30일까지 태국 방콕에서 열린 세계조리사연맹(WACS) 인증 태국국제요리대회(TUCC, Thailand Ultimate Chef Challenge)에 학생들이 참가해 수상하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.대학 측에 따르면 호텔제과제빵전공 이지안 학생과 변가빈 학생이 출전해 각각 금상과 동상을 받았다.국제대회는 국내 무대보다 엄격한 글로벌 심사 기준이 적용된다. 특히 세계 각국의 정상급 셰프들이 동일한 조건에서 기량을 겨루는 만큼, 수상 자체만으로도 독보적인 권위와 가치를 인정받는다. 이에 따라 해외 무대에서 쌓은 경험은 단순한 수상을 넘어, 세계적인 수준의 역량을 증명하는 중요한 발판이 된다.이번 대회 심사는 국제 심사위원 최고 등급인 ‘International Level(A Level)’ 심사위원을 비롯해 미국 CIA, 프랑스 르꼬르동블루 출신 셰프, 5성급 호텔 셰프 및 대기업 R＆D 전문가 심사위원들이 맡았다.신태화 학부장은 대회에 참가한 학생들에 대해 평소에도 성실하고 꾸준히 노력하는 훌륭한 인재들이라고 평가하며 “이번 대회를 통해 더 넓은 시야를 갖고 성장할 수 있는 다양한 경험을 한 것이 가장 큰 소득”이라고 전했다.백석예술대학교 호텔조리·제과제빵학부는 앞으로도 해외 문화 연수, 글로벌 경연 대회, 해외 선교 봉사 등 다각적인 프로그램을 통해 학생들이 폭넓은 국제적 경험을 쌓을 수 있도록 지속적으로 지원할 방침이다. 이를 통해 글로벌 무대에서 활약할 융합형 인재를 양성하는 데 주력할 계획이라고 전했다.류정임 리포터