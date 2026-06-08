“유아의 행복한 학교적응을 지원합니다”…경기교육청, ‘아하! 유·초 이음 체험’ 운영

세줄 요약 유아·초등 연계 체험 운영

놀이로 학교 적응 지원

배려·존중·소통·협력 강조

이미지 확대 아하! 유·초 이음 체험 프로그램 활동 사진. 경기도교육청 제공

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경기도교육청북부유아체험교육원(원장 배미란)이 유아의 행복한 학교 적응을 지원하기 위해 ‘2026 아하! 유·초 이음 체험’을 운영한다.12일까지 닷새 동안 운영하는 이번 상반기 체험은 경기도 내 유치원(5세) 및 초등학교(1학년) 협력 학급 12개 학교가 참여하며 하반기 체험은 25개 학교가 참여한다.유아와 초등학생은 체험을 통해 다양한 놀이로 자연스럽게 어울리고 유치원과 초등학교 교육과정의 연계를 경험하게 된다.체험 프로그램은 체험교육원 인성교육활동인 마음을 두드리는 ‘똑똑한 말’을 놀이 활동과 접목해 배려와 존중, 소통과 협력의 가치를 실천할 수 있도록 구성했다.상반기(6월) 체험은 친밀감을 쌓는 ‘짝꿍과 함께 똑똑한 말 찾기’ 활동을 진행하며 하반기(9월)에는 이를 확장한 ‘우리가 생각하는 똑똑한 말’ 나누기를 진행한다.배미란 원장은 “이번 체험은 유아와 초등학생이 함께 놀이하며 인성 덕목을 자연스럽게 경험하고 함께 성장하는 기회”라며 “앞으로도 체험교육원의 특색을 살린 다양한 놀이 체험을 통해 유·초 이음 교육의 다양화를 지원하겠다”고 말했다.안승순 기자