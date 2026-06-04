6월 모평 영어, 작년 수능보다 쉬워

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국어는 수능 대비 난이도 떨어져

수학, 개념 이해 바탕 변별력 확보

이미지 확대 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 치러진 4일 대구 동구 청구고등학교에서 고3 수험생들이 문제를 풀고 있다.

대구 연합뉴스

세줄 요약 영어, 지난해 수능보다 쉬운 출제 평가

국어, 전년 수능보다 다소 낮은 난도

수학, 지난해와 유사한 수준 유지

2026-06-05 14면

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4일 시행된 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 영어 영역이 역대급 ‘불수능’으로 불린 지난해 수능보다 쉽게 출제됐다는 분석이 나왔다. 국어도 지난 수능 대비 난이도가 조금 떨어졌고, 수학은 비슷하게 출제됐다.EBS 영어 강사인 김예령 대원외고 교사는 이날 정부세종청사에서 열린 영어 영역 출제경향 브리핑에서 “지난해 수능보다 쉬운 것으로 보인다. 절대평가 기조에 따라 적절하게 출제됐다”고 평가했다. 지문의 난이도와 어휘 수준이 전반적으로 평이해졌다는 설명이다.기존에 출제되지 않은 새로운 유형의 문항도 없었다. 다만 수험생들이 어려워하는 ‘추상적 개념’을 다루는 문항은 지난해 수능에 이어 이번에도 다수 출제됐다. 이번 시험에선 빈칸 추론 33·34번과 글의 순서 배열 36·37번이 상위권 변별 문항으로 꼽혔다. EBS 교재와의 연계율은 55.6% 수준이었다.지난해 수능 당시 영어 1등급 비율(3.11%)은 2018년 영어 절대평가 도입 이후 최저치로 떨어졌다. 논란이 커지자 한국교육과정평가원장이 사퇴하는 사태까지 벌어졌다.종로학원은 “지난해 본수능보다 다소 쉽게 출제됐다 해도 수험생 입장에선 상당히 어렵다고 느꼈을 것”이라고 분석했다. 메가스터디교육은 “36·37번 문항 일부 단락의 정보량이 많아 시간 관리에 어려움을 겪었을 것”이라고 평가했다.지난해 수능에서 영어와 함께 어렵다는 평가를 받았던 국어 영역 역시 다소 쉽게 출제됐다. EBS 국어 강사인 한병훈 예산여고 교사는 “전반적 난이도는 지난해 수능보다 쉽고, 지난해 6월 모의평가와 유사한 수준”이라고 말했다. EBS 전체 문항 연계율은 53.3%로, 특히 공통과목인 독서에선 4개 지문 모두가 EBS 연계교재에서 발췌됐다. 종로학원은 “신유형 문제도, 매우 복잡한 고난도 킬러문항도 없었다”고 평했다.수학의 경우 지난해와 유사하다는 평가가 나왔다. EBS 수학 강사인 남치열 백석고 교사는 “전반적으로 지난해 수능과 유사한 수준에서 출제됐다”면서 “개념 이해를 바탕으로 한 출제 기조는 유지하면서 변별력도 확보했다”고 밝혔다. EBS 연계율은 50%였다. 다만 메가스터디교육은 “미적분 30번 문항은 최근에 출제되지 않았던 함수 유형이었다”고 설명했다.김가현 기자