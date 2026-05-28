독립기념관, 초중 학교에 ‘독립운동사 교육교재 보급

세줄 요약 전국 초중학교에 독립운동사 키트 보급

무궁화·유관순·6·10 만세운동 교재 구성

교사용 지도서·PPT·교구재 함께 제공

이미지 확대 중등용 학생독립운동 교재. 독립기념관 제공

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독립기념관(관장 김희곤)은 학교 현장의 독립운동사 교육 활성화를 위해 전국 초중학교에 ‘역사수업 키트’를 보급한다고 28일 밝혔다.역사수업 키트는 독립운동 역사 자료를 중심으로 인물과 사건을 배울 수 있도록 구성됐다. 학교 현장의 효율적인 수업 운영을 위해 교사용 지도서, 수업용 프레젠테이션(PPT)과 함께 학생용 교구재가 1학급 단위로 제공된다.올해 보급되는 역사수업 키트는 3종이다. 초등 저학년용은 국가 상징과 관련해 ‘무궁화’가 주제다.초등 고학년용은 여성 독립운동가 유관순을 주제로 그의 생애와 독립운동 등으로 구성됐다.중등용은 올해 100주년을 맞은 6·10 만세운동을 비롯해 3·1 운동, 광주학생독립운동 등을 관통하는 학생들의 독립운동을 조명하도록 구성된 교재다.2018년부터 시작된 독립기념관 교육 콘텐츠 보급 사업은 현재까지 전국 3570여 학교의 26만 7900여 명의 학생들이 참여했다.천안 이종익 기자