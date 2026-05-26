‘장애학생 지원 권역별 선도대학’ 서정대, 맞춤형 취업·창업 프로그램 본격화

세줄 요약 장애학생 지원 권역별 선도대학 선정

지역 협력 네트워크 구축 본격화

취업·창업 맞춤형 프로그램 추진

이미지 확대 ‘2026년 장애학생 지원 권역별 선도대학 운영 사업’에 선정된 서정대학교가 26일 유관기관 관계자들과 사업설명회를 갖고 있다. 서정대 제공

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교육부 주관 ‘2026년 장애학생 지원 권역별 선도대학 운영 사업’에 선정된 경기 양주 서정대학교가 26일 대학과 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 사업설명회를 갖고 지역 기반 장애학생 지원체계 구축에 본격적으로 나섰다.서정대는 앞으로 지역 내 대학 간 협력 네트워크를 조율하고, 장애학생 지원 우수사례를 공유·확산하는 중심축 역할을 수행하게 된다.이날 설명회에서는 사업의 기본 추진 방향과 세부 운영 계획이 공유됐으며, 장애학생 맞춤형 창업 지원 프로그램과 지역 협력 방안에 대해 논의했다.서정대는 ▲장애학생 학습 및 상담 지원 강화 ▲취업·창업 연계 프로그램 운영 ▲디지털 및 교육 접근성 개선 ▲지역 유관기관 협력체계 구축 등의 과제를 중점적으로 추진할 계획이다.양영희 총장은 “장애학생 한 명 한 명이 차별 없이 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것은 대학의 본질적인 책무”라며, “이번 권역별 선도대학 선정을 계기로 지역 내 협력 네트워크를 더욱 공고히 하고, 서정대가 포용적 고등교육의 실질적인 거점이 될 수 있도록 대학의 역량을 집중해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자