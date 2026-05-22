호서대 전공체험 ‘인기’…고교생 1만명 캠퍼스 체험

세줄 요약 두정고 학생 500여 명 대상 전공체험 운영

전공실습·진로상담·캠퍼스 투어 진행

올해 고교생 1만여 명 방문 전망

이미지 확대 천안 두정고 학생들이 호서대 전공체험 프로그램을 체험하고 있다. 호서대 제공

이미지 확대 호서대 전공체험 프로그램에 참가한 학생들. 호서대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호서대학교(총장 강일구)는 아산캠퍼스에서 천안 두정고등학교 학생 500여 명을 대상으로 ‘2026 호서대학교 전공체험 프로그램’을 운영했다고 22일 밝혔다.호서대 전공체험 프로그램은 고교생들이 대학 진학 전 전공을 직접 경험하며 진로 방향을 구체화할 수 있도록 기획됐다.학생들은 캠퍼스를 방문해 전공별 실습과 학과 소개, 진로 상담 등에 참여하며 대학 교육과정을 체험했다.호서대는 고교교육 기여대학 지원사업을 통해 지역 고교와 연계해 40여 개 학과에서 60개 프로그램을 운영하고 있다. 특히 고교생들이 전공 선택 과정에서 학문 분야와 진로를 비교해 볼 수 있도록 체험 중심 프로그램을 확대하고 있다.이날 참여한 두정고 학생들은 관심 전공별로 나뉘어 진로 특강과 전공실습, 캠퍼스 투어 등을 진행했다. 대학 측은 학생 눈높이에 맞춘 프로그램을 통해 전공 이해를 높이고 진로 탐색에 도움을 주는 데 중점을 뒀다.지난 4월 시작된 호서대 전공체험은 두정고를 비롯한 천안·아산권 고교를 중심으로 수원, 평택, 서산 등 다양한 지역으로 확대되고 있다.복자여고와 신한고 등이 참여했으며 6월에도 서일고와 한올고 등 학생들의 방문이 예정돼 있다. 대학 측은 올해 총 1만여 명의 고교생이 캠퍼스를 찾을 것으로 보고 있다.호서대는 충남 지역 대학 중 유일하게 올해 교육부 연차평가에서 최고 등급인 S등급을 받았다.아산 이종익 기자