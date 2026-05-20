당진 ‘신리다블뤼주교유적지’ 보수 마무리

세줄 요약 신리다블뤼주교유적지 보수 완료

다블뤼 주교 순교 160주년 맞이

세계청년대회 앞 문화유산 관심

이미지 확대 충남도 기념물 신리다블뤼주교유적지. 당진시 제공

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충남 당진시는 충남도 기념물 신리다블뤼주교유적지 보수를 완료했다고 20일 밝혔다.신리다블뤼주교유적지는 조선 교구 제5대 교구장인 다블뤼 주교가 병인박해로 순교 전까지 머물던 곳으로, 우리나라 천주교 역사에서 매우 중요한 장소로 평가받고 있다.이곳은 성지 특유의 정적인 분위기와 평화로운 감성으로 ‘감성 힐링’, ‘내륙의 제주도’로 SNS에서 큰 주목을 받고 있다.올해 다블뤼 주교 순교 160주년과 2027년 천주교 세계청년대회 개최에 따라 천주교 유산에 대한 관심이 더 늘어나고 있다.보수는 유적지 나무 기둥 및 툇마루 등이 노후화됨에 따라 기둥 동바리, 툇마루 해체 보수 등이 진행됐다.시 관계자는 “신리성지는 대한민국 산티아고 순례길인 버그내순례길의 종착지로 많은 순례객이 찾고 있는 장소”라며 “2027년 천주교 세계청년대회 개최와 더불어 당진 천주교 문화유산의 보존을 위해 노력하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자