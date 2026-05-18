백석대, 건학 50주년 ‘전국태권도대회’… 격파·품새·겨루기 KTA 승인

세줄 요약 건학 50주년 기념 전국태권도대회 개막

전국 5500여 명 참가한 최대 규모 대회

격파·품새·겨루기 통합 운영 및 KTA 승인

이미지 확대 건학 50주년을 기념한 ‘백석대 총장배 전국태권도대회’ 개막식이 열리고 있다. 백석대 제공

이미지 확대 건학 50주년을 기념한 ‘백석대 총장배 전국태권도대회’ 개막식이 열리고 있다. 백석대 제공

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백석대학교(총장 송기신)는 18일 아산 이순신 빙상장 체육관에서 건학 50주년을 기념한 ‘백석대학교 총장배 전국태권도대회’를 개막했다고 밝혔다.24일까지 열리는 이번 대회에는 전국에서 5500여 명의 선수가 참가하는 전국 최대 규모의 태권도 대회로 치러진다.경기는 △품새(3일) △겨루기(2일) △격파(2일) △생활체육(1일) 등으로 운영되며, 엘리트 선수와 생활체육 동호인 모두가 함께 참여하는 통합형 대회로 진행된다.올해 대회는 기존 격파(2022년), 품새(2025년)에 이어 겨루기 종목까지 대한태권도협회(KTA) 공식 승인을 받았다.이번 대회는 격파·품새·겨루기 3개 전 종목이 단일 대회 안에서 통합 운영되는 종합 태권도 대회다.개막식에는 송기신 총장과 충남태권도협회 강영수 부회장, 천안시태권도협회 김석승 회장 등을 비롯해 체육계 주요 인사와 학교 관계자들이 참석해 대회 개막을 축하하고 선수들을 격려했다.송 총장은 개회사에서 “모든 선수가 안전하고 공정한 환경 속에서 기량을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것. 앞으로도 태권도 발전과 저변 확대를 위해 지속적으로 함께하겠다”고 강조했다.백석대 관계자는 “대학의 교육·체육 인프라를 바탕으로 전국 대회를 안정적으로 운영하며 지역사회와 함께하는 스포츠 문화 확산에도 힘쓰고 있다”며 “전국 각지 선수단과 관계자들의 방문으로 지역경제 및 상권 활성화 효과가 기대된다”고 말했다.천안 이종익 기자