이미지 확대 오늘 스승의 날… “선생님 사랑해요” 스승의 날을 하루 앞둔 14일 경기 수원시 영통구 효동초등학교에서 학생들이 담임선생님에게 ‘선생님 사랑해요’를 외치며 꽃다발과 종이꽃을 선물하고 있다.

연합뉴스

2026-05-15 10면

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스승의 날을 하루 앞둔 14일 경기 수원시 영통구 효동초등학교에서 학생들이 담임선생님에게 ‘선생님 사랑해요’를 외치며 꽃다발과 종이꽃을 선물하고 있다.연합뉴스