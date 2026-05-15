사회 교육 오늘 스승의 날… “선생님 사랑해요” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/education-news/2026/05/15/20260515010010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-15 01:35 입력 2026-05-15 01:35 이미지 확대 오늘 스승의 날… “선생님 사랑해요” 스승의 날을 하루 앞둔 14일 경기 수원시 영통구 효동초등학교에서 학생들이 담임선생님에게 ‘선생님 사랑해요’를 외치며 꽃다발과 종이꽃을 선물하고 있다.연합뉴스 스승의 날을 하루 앞둔 14일 경기 수원시 영통구 효동초등학교에서 학생들이 담임선생님에게 ‘선생님 사랑해요’를 외치며 꽃다발과 종이꽃을 선물하고 있다. 연합뉴스 2026-05-15 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지