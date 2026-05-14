서정대, 한국장학재단 ‘파란사다리 사업’ 선정…9050만 원 확보

세줄 요약 파란사다리 사업 선정, 국고 9050만 원 확보

재학생 17명·타교생 3명, 해외연수 참여

호주·말레이시아서 진로 탐색·역량 강화

이미지 확대 서정대학교 전경

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경기 양주 서정대학교는 교육부와 한국장학재단이 주관하는 <2026학년도 파란사다리 사업>에 선정돼, 14일 한국장학재단과 사업 운영을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다.사업 선정으로 서정대는 국고보조금 총 9050만 원을 지원받아 학생들의 글로벌 역량 강화를 위한 해외연수 프로그램을 본격 운영할 예정이다.파란사다리는 경제·사회적 취약계층 대학생들에게 해외연수 기회를 제공함으로써 진로 탐색 및 자기개발 기회를 확대하고, 글로벌 역량 강화를 지원하는 정부 재정지원 사업이다.선발된 서정대 재학생 17명과 다른 학교생 3명 등 총 20명은 호주의 Phoenix Academy와 말레이시아의 Unitar University College에서 진행되는 해외연수 프로그램에 참여하게 된다.양영희 서정대 총장은 “이번 파란사다리 사업 선정을 통해 학생들에게 보다 폭넓은 해외 학습 경험과 글로벌 진로 탐색 기회를 제공할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 다양한 국제화 프로그램과 글로벌 교육 확대를 통해 학생들의 국제 경쟁력 강화와 글로벌 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자