백석예술대 영상학부, ‘제6회 백석 e스포츠 대회’ 성황리 개최

세줄 요약 제6회 백석 e스포츠 챔피언십 개최

발로란트·FIFA 종목에 78명 참가

고등학생부 확대, 유튜브 생중계 진행

이미지 확대 시상식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 백석예대 제공

이미지 확대 2026 e스포츠대회. 백석예대 제공

이미지 확대 ‘제6회 백석 e스포츠 대회’ 현장. 백석예대 제공

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백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부가 주관한 제6회 백석 e스포츠 챔피언십(후원 : 락스e스포츠)이 지난 5월 1일부터 5일까지 5일 동안 디스코드를 통한 온라인 예선전으로 진행됐으며, 본선은 5월 7일부터 8일까지 이틀 동안 교내 백석비전센터 3층에서 오프라인 경기로 개최됐다.올해로 6회를 맞은 이번 대회는 발로란트와 FIFA 2개 종목으로 치러졌으며, 백석예술대 재학생 78명이 연합팀을 이뤄 출전했다. 특히 올해는 고등학생부까지 참여를 확대해 경쟁의 열기를 더했다.방배동 캠퍼스에서 진행된 본선에는 정용훈 캐스터와 한상용 감독이 해설로 참여해 전문성을 높였으며, 전 경기는 영상학부 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계되어 온·오프라인의 뜨거운 관심을 모았다.영상학부 박은애 학부장은 “백석 e스포츠 챔피언십을 6회째 진행하면서 영상학부 재학생들이 e스포츠 온·오프라인 경기 운영, OAP 제작 및 촬영 등을 담당하며 실제 게임 대회를 운영해 볼 수 있는 다양한 경험을 제공하고 있다”며 “또한 백석예술대학교 안에서 다양한 학부(과) 학생들이 교류하며 게임을 즐길 수 있는 교내 대표 행사로 자리매김했다”고 밝혔다.이어 “올해는 고등학교 학생들도 참가해 함께 즐길 수 있는 행사로 확장돼 기쁘게 생각한다”며 “앞으로는 e스포츠 행사 규모를 타 대학과 연합해 더욱 확장해 나갈 수 있기를 기대한다”고 소감을 전했다.류정임 리포터