이미지 확대 “장애, 조금 다를 뿐”… 공감하면 마음이 열려요 11일 광주 북구 문정초등학교 강당에서 열린 ‘장애 이해·공감 프로그램 차별 없는 공동체 교육’에 참가한 학생들이 시각 장애를 체험하고 있다.

광주 연합뉴스

2026-05-12 10면

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11일 광주 북구 문정초등학교 강당에서 열린 ‘장애 이해·공감 프로그램 차별 없는 공동체 교육’에 참가한 학생들이 시각 장애를 체험하고 있다.광주 연합뉴스