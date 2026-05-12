사회 교육 “장애, 조금 다를 뿐”… 공감하면 마음이 열려요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/education-news/2026/05/12/20260512010009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-12 00:27 입력 2026-05-12 00:27 이미지 확대 “장애, 조금 다를 뿐”… 공감하면 마음이 열려요 11일 광주 북구 문정초등학교 강당에서 열린 ‘장애 이해·공감 프로그램 차별 없는 공동체 교육’에 참가한 학생들이 시각 장애를 체험하고 있다.광주 연합뉴스 11일 광주 북구 문정초등학교 강당에서 열린 ‘장애 이해·공감 프로그램 차별 없는 공동체 교육’에 참가한 학생들이 시각 장애를 체험하고 있다. 광주 연합뉴스 2026-05-12 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지