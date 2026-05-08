중학생·어르신 1대1 멘토링 ‘세대 배움동행’…“함께 성장 기회”

디지털 교육 등 중학생이 어르신 학습 멘토로

자서전·영어뮤지컬 등 ‘공동 프로젝트’도 운영

중학교·평생교육기관 4곳에서 548명 참여

이미지 확대 청소년과 어르신이 함께 준비하여 선보인 영어뮤지컬 공연. 서울시교육청 제공

세줄 요약 중학생-어르신 1대1 멘토링 사업 운영

기초학습·디지털 문해·공동 프로젝트 진행

세대 이해와 공감, 공동체 인성교육 강화

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서울시교육청이 중학생과 어르신이 1대1 멘토·멘티로 만나는 세대통합 교육활동 ‘세대 배움동행’을 운영한다. 기초학습과 디지털 문해 교육을 진행하고, 자서전 제작과 공연 등 공동 프로젝트도 진행하는 방식이다.서울시교육청은 8일 “2026년 세대 배움동행 교육활동을 지난 4월부터 오는 11월까지 운영 중”이라고 밝혔다. 이 사업은 학력인정 평생교육기관에 재학 중인 어르신과 중학생이 함께 참여하는 프로그램으로, 세대 간 이해와 공감을 높이고 공동체형 인성교육을 실현하기 위해 추진되고 있다. 2023년 시범 운영 이후 올해로 4년째다.올해는 중학교 4개교와 학력인정 평생교육시설 4개 기관이 참여한다. 참여 인원은 총 548명으로, 청소년 420명과 어르신 128명 규모다. 서울시교육청은 학교와 평생교육기관 간 매칭을 통해 지역 기반 협력체계를 구축하고 안정적인 운영을 지원할 계획이다.주요 프로그램은 ‘학습도움 멘토링’과 ‘맞춤형 크로스 멘토링’이다. 학습도움 멘토링은 중학생이 멘토가 돼 어르신에게 영어·수학 기초학습과 스마트폰 활용, SNS 사용법 등 디지털 문해 교육을 지원한다.맞춤형 크로스 멘토링은 세대 간 상호 배움을 중심으로 운영된다. 청소년과 어르신이 함께 자서전을 제작하거나 환경교육 프로젝트, 영어뮤지컬 공연, 작품 발표회 등을 진행한다. 서울시교육청은 단순한 봉사활동을 넘어 세대 간 경험과 지식을 교환하는 ‘상호 멘토링 구조’에 의미가 있다고 강조했다. 청소년은 공감과 책임감을 배우고, 어르신은 학습 동기와 자존감을 높이는 효과가 기대된다는 설명이다.특히 어버이날인 8일에는 동구여자중학교와 청량정보고등학교가 참여하는 책놀이 중심의 맞춤형 크로스 멘토링 프로그램이 진행됐다.서울시교육청은 프로그램 운영을 위해 보조 인력과 강사, 교재비 및 활동비 등을 지원한다. 참여 학생의 활동은 봉사활동과 동아리 활동으로 인정돼 학교 교육과정과도 연계된다.김천홍 서울시교육감 권한대행은 “세대 간 배움은 단순한 교육활동을 넘어 서로를 이해하고 존중하는 과정”이라며 “앞으로도 학생과 어르신이 함께 성장할 수 있는 평생교육 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.김가현 기자