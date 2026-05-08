사회 교육 고3 전국 학력평가… 긴장감 도는 교실 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/education-news/2026/05/08/20260508012004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-08 00:08 입력 2026-05-08 00:08 이미지 확대 고3 전국 학력평가… 긴장감 도는 교실 2026학년도 5월 고3 전국연합학력평가가 실시된 7일 경기 수원시 영통구 한 고등학교 복도에 ‘정숙’ 안내문이 붙어 있다.연합뉴스 2026학년도 5월 고3 전국연합학력평가가 실시된 7일 경기 수원시 영통구 한 고등학교 복도에 ‘정숙’ 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스 2026-05-08 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지