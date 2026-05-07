경기이음온학교, AI화학·생물정보학 등 전국 모든 학생에게 개방

세줄 요약 경기이음온학교, 2학기 추가 수강 신청 운영

AI융합·국제경제 등 85개 과목 개설

AI화학·생물정보학 과목 전국 단위 확대

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경기도교육청이 오는 27일부터 6월 12일까지 ‘경기이음온학교’를 통해 ‘2026학년도 2학기 추가 수강 신청’과 ‘2027학년도 고교학점제 온라인 공동교육과정 수강 신청’을 운영한다.학생 과목 선택권 확대와 맞춤형 교육과정 운영을 위해 인공지능 융합 과목(수학, 프로그래밍)을 비롯해 국제 경제, 보건 간호, 스페인어 회화 등 9개 교과(군) 85개 과목이 개설된다.수강 대상은 재학 중인 학교에 희망 과목이 없는 학생이다.도교육청이 2025년에 개교한 ‘경기이음온학교’는 하이러닝 플랫폼 기반의 실시간 온라인 수업이 가능한 학생 맞춤형 교육과정 운영 온라인학교다. 지난해 28개 과정에 248명이 수강했고, 올해 1학기는 43개 과정에 315명이 수강 중이다. 2학기에는 41개 과정에 318명이 수강할 계획이다.올해 2학기에는 다른 시도에서 개설하기 어려운 ‘인공지능 화학’, ‘인공지능 기반 생물정보학의 기초와 활용’, ‘보건 간호’ 과목의 수강 대상을 전국 단위로 확대할 예정이다.도교육청은 지난 3월 23일부터 4월 2일까지 도내 고등학교 127교 154명 학부모 대상 ‘경기이음온학교’ 교육과정 설명회를 7회 운영했다.안승순 기자